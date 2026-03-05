Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

港台與馬來西亞通訊部簽署合作備忘錄 關婉儀：有助增強國際傳播能力

社會
更新時間：17:15 2026-03-05 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-05 HKT

港台今日（5日）與馬來西亞通訊部在吉隆坡簽署合作備忘錄。簽署儀式於馬來西亞廣播電視台總部舉行，由廣播處長關婉儀與馬來西亞廣播電視台總監阿士瓦依斯邁 (Ashwad Ismail) 共同簽署。 

廣播處長關婉儀（右）與馬來西亞廣播電視台總監阿士瓦依斯邁（左） 探討雙方未來合作方向。港台圖片

是次合作備忘錄涵蓋多個重點範疇，包括雙方將推進聯合製作介紹香港與馬來西亞文化旅遊的節目，期望吸引更多旅客互訪。此外，關婉儀亦趁此行，與剛上任的阿士瓦依斯邁舉行會談，探討雙方未來合作，包括透過節目互換、聯合製作節目、人才交流等，共建「一帶一路」倡議下的民心相通，促進文化交流，加強香港與東盟區域的交流聯繫。 

關婉儀表示，港台全力配合政府加強與東盟聯繫，積極拓展與區內廣播機構合作。港台已先後與印尼及馬來西亞的廣播機構簽署合作備忘錄，有助增強港台國際傳播能力，提升香港媒體的話語權，以及在「一帶一路」地區、東南亞及國際間的文化地位。港台亦正與更多東盟國家傳媒機構探討深化合作，未來將繼續善用香港內聯外通的優勢，說好國家及香港故事，弘揚中華文化。 
 

