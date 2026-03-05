張韋怡告姑仔誹謗案 「未婚產子、不忠、多次家暴」 「丈夫」潘德鴻否認有婚外情：「無啲咁嘅事」

2007年落選港姐、有TVB「御用宮女」之稱的42歲女藝員張韋怡（Gogo），6年前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗，姑仔則作出反申索。案件昨於高等法院進行第4日審訊，沒有與張韋怡註冊結婚的「丈夫」潘德鴻（Michael）今出庭作供，他承認曾在酒後打張韋怡耳光，對於張韋怡稱他「未婚產子、不忠、多次家暴，全部都係事實」，他又被問及是否有婚外情時，他回答：「無啲咁嘅事」。姑仔一方指每當他們兩人談及註冊結婚時，潘便會向張韋怡說：「好呀，我依家同你去註冊（結婚）呀，你俾番層樓我呀」；潘德鴻回應指：「無啲咁嘅事」。

潘德鴻稱每月三分一日子返工每次1小時穩袋7萬分紅

張韋怡「丈夫」潘德鴻（Michael）今出庭作供，潘德鴻指他在2013年認識張韋怡（Gogo），此前潘家兄弟姊妹關係和諧。對於張韋怡指他是「富二代」，「唔洗返工」，他解釋：「我返工嘅，但自己公司，選擇性返囉」，他指他「有文件要簽」便會回公司，「一星期點都有一半時間返工」，「成個月三分一時間（返工）」，「我可能返一個鐘就走得」。而他在2013年公司每月固定派發股東分紅近6至7萬港元，潘老先生離世後金額增加。

潘德鴻承認他「鍾意飲酒」，被問及是否「夜生活唔少」，他稱：「以前啦，但生咗仔之後少咗，以前晚晚囉，依家唔會晚晚囉」。代表姑仔潘碧玉的大律師江小菁重提，張韋怡曾向潘碧玉傳訊息指：「我哋需一起做啲嘢，Kick Eva out（將「呀嫂」Eva踢走），Michael太被動太蠢啦，佢搞唔掂依種情況，佢俾人睇穿哂，急躁同目光短淺，我要為（兒子）Ashton打算」。張韋怡又稱：「Michael沒有賺錢能力，所以佢唔可以放棄九龍塘那棟獨立屋啊」。

摑傷張韋怡耳膜後曾簽字承諾不再犯

潘德鴻憶述他在2015年住在九龍城某唐樓，單位「一層過打通曬」，「2000呎、好闊落」，他表示自己「鍾意出去住，唔係我都唔會搬出去住啦」。他指潘父「好想多啲見個孫」，江提到潘德鴻兄長William及呀嫂Eva「都有仔女」，潘德鴻則指「嗰啲無BB咁得意」，「老豆想見多啲Ashton」。江問張韋怡有否向潘德鴻提起「要趕Eva走」，潘德鴻回應：「完全沒有」；江問張韋怡「有無講過唔可以放棄九龍塘間屋」，潘德鴻回應：「無咁講過」。

江提及潘德鴻曾經在酒後打張韋怡耳光，「耳膜穿咗三分之一」，導致半永久弱聽。潘德鴻指他記得「打咗（張韋怡）一巴，耳仔受傷」，又指「我自己做㗎嘛依樣嘢」。江指張韋怡曾稱他「未婚產子、不忠、多次家暴，全部都係事實」，他被問及是否有婚外情時，他答：「無啲咁嘅事」。他憶述他曾以白紙黑字「寫低有咩有我份嘅資產，包括樓、地，除咗九龍塘仲有其他」，好讓張韋怡及兒子Ashton「知道有啲咁啲資產」。他亦曾簽承諾書，「承諾以後唔會再打佢、唔會動手、唔會郁手郁腳」。

堅稱從未提出與張註冊結婚換對方交還物業

江重提潘碧玉在2019年曾向張韋怡傳訊息指：「你同Michael嗌交，關潘家咩事」，「你同你呀媽去搵爸爸（潘老先生），極大反應，大叫大嗌」，「Michael對你差，無理由你要對爸爸（潘老先生）差」，「佢係一個周身病嘅老人家，我哋所有嘢都係佢後生捱番嚟」。對於張韋怡及其母親被指會找潘老先生「大叫大嗌」，潘德鴻指：「無啲咁嘅事，應該只係傾計，Gogo（張韋怡）咩都為爸爸設想」；對於潘德鴻對張韋怡差的指控，潘德鴻則稱：「我對佢唔差」。

張韋怡當年回覆潘碧玉訊息指：「佢個仔打人，同佢講，佢唔正視，倒果為因，次次問完當無事」。江指出張韋怡「對錢銀比較緊張」，而潘德鴻曾送一層價值300多萬的單位予張韋怡，每當他們兩人談及註冊結婚時，潘德鴻便向張韋怡說：「好呀，我依家同你去註冊（結婚）呀，你俾番層樓我呀」。潘德鴻則回應指：「無啲咁嘅事」。

張韋怡（Gogo）在2020年入稟高等法院，指控姑仔潘碧玉（Jade）2020年6月在社交平台並向傳媒透露指：「張韋怡貪慕虛榮」、「貪錢程度令人咋舌」；又指張韋怡向潘父取得100萬元，以作張的兒子Ashton之教育基金，但「轉頭用來供自己到北京讀書」。姑仔則作反申索，指張韋怡事後也誹謗她「操作邪術」置其於死地，「落降頭」、 「養鬼仔」、「把家中觀音像用紅布遮眼」、聘請工人「做好多恐怖嘢，好似對小朋友吐口水」、「多年來係慣犯借欺凌誣捏入門嫂嫂，隔空攻擊兩個哥哥，侵略謀奪利益為實」等。

案件編號：HCA1500/2020

法庭記者：劉曉曦