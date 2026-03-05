盛事經濟︱調查：八成受訪青年過去一年曾參與盛事 逾七成指有助提升歸屬感

香港上半年盛事連場，2月底有一連串農曆新年慶祝活動，3、4月更有巴塞爾藝術展、LIV Golf 2026、香港國際七人欖球賽等矚目盛事。有青年智庫今日（5日）公布「從青年視角看盛事發展」研究報告，顯示86.2%受訪者認同盛事對社會發展重要；79.4%認為本港盛事與自身息息相關；另有74.2%表示盛事有助提升對香港的歸屬感。

逾半受訪青年盛事花費千元以上

青協青年研究中心成立的「青年創研庫」於去年12月10日至14日，以實地問卷調查方式，訪問520名15至34歲青年。結果顯示，82.9%受訪者過去一年曾以觀眾或參觀者身份參與盛事，當中過半數（53.5%）消費1,000至2,999元不等，更有7.5%青年消費3,000至4,999元，包括買門票、周邊產品及衣食住行。

評定盛事條件方面，27.3%受訪青年認為「享譽國際」最重要，其次是「規模較大」，佔21.5%。受訪青年對香港維持「亞洲盛事之都」信心評分為6.8分（10分滿分），態度傾向審慎；有29.8%期望盛事能提升香港國際形象。

研究亦發現，42.3%受訪者有意擔任盛事義工，惟實質參與人士僅得1.7%。至於有意從事盛事相關工作的受訪者，則佔49.6%，但過去一年以全職或兼職身份涉足其中的比率較低，分別佔0.6%及3.1%。另有3.7%及1.5%分別以參賽者和表演者身份參與盛事。

倡設「盛事發展辦公室」整合資源

青年創研庫青年發展組召集人潘子鋒表示，香港盛事發展已有相當基礎，但目前盛事範疇廣且良多，資訊分散，欠缺統一識別，建議政府推出香港盛事官方標誌，授權認可活動使用以作品牌認證。

青年創研庫亦建議，建立盛事人才平台，提供一站式資訊；設立「盛事發展辦公室」，聚焦資源整合、品牌輸出與人才傳承，並在政府資助計劃中落實青年共創與培育。

記者、攝影：曹露尹