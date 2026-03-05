Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不滿5歲子上廁所無揭廁所板 怒以衣架「教仔」打傷臀腿 汽車維修工認罪3.19判刑

社會
更新時間：11:46 2026-03-05 HKT
發佈時間：11:46 2026-03-05 HKT

汽車維修工人去年5月因廁所問題與5歲兒子起爭執，他見兒子「去廁所唔拎起廁所板」，故在一時憤怒下用衣架打傷兒子的臀部及腿部，及後遭幼稚園老師及社工揭發。涉案男子今早在觀塘裁判法院承認故意襲擊導致兒童受傷罪，辯方求情指，被告現已明白不能用暴力教導子女。署理主任裁判官鍾明新直言「嗰小朋友年紀好細」，考慮辯方為被告作的求情，將案件押後至3月19日判刑，待取社會服務令及感化令報告，期間被告續准保釋候懲。

31歲被告L.C.H.，報稱汽車維修工人，承認故意襲擊導致兒童受傷罪。控罪指，他於2025年5月某日在將軍澳某住所內故意襲擊5歲男童X。

學校老師及社工發現幼童傷勢

辯方求情指，被告現時已接受輔導課程，亦會與妻子及兒子共同進行。案發時，被告見X「去廁所唔拎起廁所板」，故就廁所板問題與X起爭執，一時憤怒下才在廁所用衣架打傷X。被告現時已深感後悔，明白不能用暴力教導子女，望法庭考慮被告即時認罪，坦白將案情和盤托出，願意面對法律責任而輕判。

案情指，被告是5歲男童X的父親，在去年6月3日，X在幼稚園上課時遭老師及社工發現身上有傷，在臀部及腿部出現抓痕及瘀傷。同日，社工向被告查問時，被告承認因廁所問題而用衣架打了X的臀部及腿部，社工勸諭被告後沒有即時報案。惟社工於同月尾再度發現X的手臂有咬痕，終報案求助。經警方調查後，沒有證據顯示第二次的傷勢與被告有關，被告被捕後在警誡下指，在5月某日見X使用廁所的方式不當，出於憤怒下用衣架打了X。

案件編號：KTCC37/2026
法庭記者：黃巧兒

