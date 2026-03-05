Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中電完成安裝288萬個智能電錶 客戶手機即時睇用電量

社會
更新時間：07:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-05 HKT

電錶歷史跨越逾150年，迎來新一頁。中華電力於2018年展開的智能電錶更換計劃，已於去年底完成，成功更換288萬個智能電錶，覆蓋逾97%客戶，客戶不需等人手抄錶，上網即可了解用電情況，以便有效管理自家用電。

新電錶每半小時自動將數據傳送至大數據平台  大幅提升效率

中電輸電及供電業務部高級總監羅卓恆說，傳統電錶只能記錄總用電量，需要人手抄錶，客戶每兩個月才得知用電資訊。而新電錶可以每半小時自動將數據傳送至大數據平台，並透過AI分析數據，大幅提升效率。如今，客戶可線上查閱每小時用電數據，系統會根據近期用量預測下期賬單金額，並在用電量超出預設水平時發出個人化提示，助客戶管理用電。

智能電錶具自動數據傳輸系統，客戶可線上查閱每小時用電數據。
智能電錶具自動數據傳輸系統，客戶可線上查閱每小時用電數據。
傳統電錶需人手抄錶，已逐漸淘汰。
傳統電錶需人手抄錶，已逐漸淘汰。

未來「簡樸房屋」將納入安裝範圍

羅卓恆指，288萬個智能電錶中，住宅用戶佔九成，中小企佔一成，未來「簡樸房屋」亦將納入安裝範圍。他坦言，在摩天大樓林立的香港全面推行此計劃挑戰重重，如電錶房及唐樓梯間等空間狹窄，安裝難度高。為此，中電將電錶與通訊設施「二合一」以縮減體積，成功克服安裝難題。目前僅餘極少量因設於客戶處所內或通道受阻的個案有待處理。

智能電錶亦強化電網的可靠性。以往電力供應事故多靠客戶通報，現在系統能迅速偵測事故位置，加快復修速度。中電總裁羅嘉進強調：「智能電錶是智能電網的重要一環，不但提升電網的可靠度，更讓我們為客戶提供更智能化的電力服務，有助加快香港發展成智慧城市的步伐。」此外，中電更與水務署展開跨界合作，利用智能電錶通訊網絡傳輸屋苑用水數據，進一步擴大應用。

