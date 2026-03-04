航機上圖將逾18萬元勞力士手錶及現金據為己有 內地漢認罪3.12判刑

中年內地漢去年4月在多哈飛往香港的航班上，拾獲女乘客價值逾18萬港元的勞力士手錶及5百元現金後，企圖據為己有，惟犯案後神色慌張，並在落機前被人贓並獲。內地漢今早在區域法院承認在飛機上作出擾亂秩序的行為罪，暫委法官王證瑜關注，沒有證據顯示被告從事主的隨身袋中盜取財物，故其舉動更類似「拾遺不報」，並將案件押後至3月12日判刑，期間被告還押候懲。

42歲被告钟小伟，報稱廚師，被控在飛機上作出擾亂秩序的行為罪。控罪指，他於2025年4月30日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的非香港控制的飛機（即由卡塔爾多哈飛來香港的卡塔爾航空航班）上作出擾亂秩序的行為，以致危及或相當可能會危及該飛機上的良好秩序和紀律。

案情指，去年4月30日多哈時間凌晨時分，事主林女士搭上由多哈飛往香港的航班，並將隨身背包放在座椅下，背包內含價值約18.3萬元的勞力士手錶及港幣500元現金。當航班起飛後不久，林隨即入睡，惟沉睡期間聽見艙頂置物櫃傳出聲響，林張眼目睹被告正在打開不同座位上方的置物櫃。當航班將近抵港，林收拾個人物品時，發現勞力士手錶及現金不翼而飛，遂通知機組人員。

當飛機降落香港並停靠登機橋時，被告立即站起來，並帶同隨身行李急步走向登機橋。林覺得其行為可疑，故質問被告是否偷了她的手錶。被告神色慌張，其後更取出涉案的手錶，並放在林的座位上，林隨即要求機組人員報警。林再質問被告是否偷了她的5百元現金，雖然被告否認，惟及後卻掏出5百元現金，並放入林的的口袋內。被告在錄取會面下表示，自己在飛機的地板上見到涉案的勞力士手錶及5百元港幣，由於不知是誰丟失，一時貪心，將物品拾起並放入懷中。

案件編號：DCCC1044/2025

法庭記者：黃巧兒