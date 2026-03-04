啟德體育園1周年︱世界級設施贏盡口碑 提供高質訓練比賽場地 建構強大主場氛圍

啟德體育園憑世界級設施和專業管理，贏得本地運動員和演出業界的口碑，多位現任及前港隊代表形容，園區提供了高質素的訓練與比賽場地，更建構出強大的「主場氣氛」，相信有助提升運動員的表現。過去一年，園區累計舉辦逾120場國際及本地體育與娛樂盛事，單計主場館已接待超過190萬人次。演出業認為，本港通過舉辦國際盛事，成功將香港的魅力推向歐美與日韓市場，並期望成為國際巡演的「必然之選」，極大化盛事帶動的長遠效益。

梁筠宜：青年運動場跑道質素理想

一眾運動員和教練對啟德體育園的配套讚不絕口。香港「百米飛人」梁筠宜笑言，自己經常到訪園區，過去曾到場觀看足球賽事，「支持香港主場，每次到來也很驕傲自己是香港的一分子。」她指，園區對推動香港體育發展有很大貢獻。

梁筠宜曾在啟德青年運動場訓練，她指出，田徑運動員重視場地的軟彈度和風速，該場地的跑道質素十分理想，「場地很新，其彈性令運動員的腳腕更易推向前，十分適合短跑。」她又言，跑道以外，周邊設有觀眾席、熱烈的打氣氣氛對運動員尤其重要，「多觀眾、多支持，聽到親切的打氣聲，運動員的腎上腺素上升，或會跑快一點！」

近年，港人對體育運動的關注度節節上升，除了觀看比賽直播，更有支持者親身飛到不同地方支持港隊。作為運動員，梁筠宜感恩得到市民的支持，「很多人看比賽直播，甚至在社交平台上標註我，是一個很好的支持。」

她形容，體育園是一個「家」，每當舉辦活動或推廣，如同叫市民和觀眾「回家」，「做運動也好、看比賽也好，也能支持和推動體育運動發展。」她又說，當市民看到香港隊奮力競賽，甚或能夠經常主場出擊、在體育園踢球，也會增強市民自己做運動的氣氛。

葉姵延冀啟德體育園主辦亞運會

曾代表本港參加北京及倫敦奧運、多哈亞運的前羽毛球港隊代表葉姵延指，體育園對本港的體育運動發展帶來正面及深遠的影響，預期未來將有更多大型運動會在體育園舉辦。作為運動員，她期望，「將來啟德體育園會主辦亞運會。」

近年當局大力支持及推動體育運動發展，去年本港首次承辦全運會賽事，便是成功例子。她留意到，不少市民為香港運動員打氣，市民從中亦獲得運動競賽的正面訊息，而觀看體育比賽亦是不少市民釋放壓力的方法，「近年無論大人還是小朋友，都十分支持體育運動。」

她以全運會為例，不少市民入場支持「港隊」，亦有學校安排學生進場觀看比賽。她提到，香港欖球隊首次在七人制橄欖球奪得金牌、手球隊歷史性晉級前四，獲得全港市民支持及吶喊打氣，充分反映運動比賽的吸引力。

張玲自豪「香港終於有主場」

前香港網球「一姐」、現任女子港隊領隊張玲也說，對於香港擁有世界級的體育園區十分自豪，「我們終於有自己的主場！大家能夠在自己的家，做自己的專長或者專業。」她形容，運動員打主場的感覺十分不同，「相信對所有運動員也是一件很激動的事情。」

過去1年，啟德體育園承辦了不同的體育盛事。張玲難忘創新網球賽事「Ultimate Tennis Showdown」（UTS）去年首度進軍亞洲，並以香港作為首站，於啟德體育園揭開序幕。她分享，比賽恰巧與「2027亞洲足協亞洲盃外圍賽第三輪」同期舉行，她帶同參與UTS的網球員到啟體主場館觀賞香港隊迎戰孟加拉的賽事，帶來不同的體驗。

她希望，本地不同的體育可以跨界別合作，互惠互利，「一起把香港體育推廣得有聲有色，告訴外界香港是一個盛事之都！」她亦盼有更高水平的網球比賽在香港舉辦。

記者：仇凱瑭、關英傑

攝影：劉駿軒、陳浩元