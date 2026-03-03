Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

粉嶺高球場覆核案｜環保署上訴指署方決定越權判決淪為空談 官狠批說法無稽

社會
更新時間：14:24 2026-03-03 HKT
發佈時間：14:24 2026-03-03 HKT

政府2023年9月接收粉嶺高爾夫球場32公頃土地，計劃用「舊場」9.5公頃土地興建公屋。香港哥爾夫球會質疑環評報告內容出錯，低估生態破壞，更繞過公眾沒有諮詢，司法覆核勝訴，法庭推翻環保署有條件批准環評報告的決定，發還環評報告重新諮詢公眾。署方今於上訴庭上訴指修例後署方無權批准環評報告，其決定屬越權，因此本案流於學術。上訴庭副庭長關淑馨狠批說法無稽，如此何必大費周章。

上訴方為環境保護署署長，由資深大律師袁國強代表；答辯方為香港哥爾夫球會，由資深大律師余若海代表；利益關係方為土木工程拓展署。

袁國強陳詞指本案爭議已流於學術，沒有實際影響，因為政府修訂了《環評條例》附表2及3內的指定工程項目，2023年6月生效後，涉案發展項目不再屬於指定工程項目，因此環保署無權決定批准高球場環評報告，其決定屬越權，而本案判決對其他項目也無法律效力。關官狠批說法無稽，如若本案判決沒有任何法律效力，又何必浪費大量紙張，將5、6冊環評報告存檔法庭。袁國強回應指環評報告以至判決最多僅供參考而已，原審法官理應駁回司法覆核。

余若海質疑若署方認為批准高球場環評報告的決定屬越權，司法覆核流於學術的話，何不於原審時提出，連上訴通知書中也未曾提及。余若海指出修例後，主導的土木工程拓展署仍然繼續推展項目，沒有任何跡象顯示土木工程拓展署中止項目。袁國強反駁指雖然項目由土木工程拓展署推展，惟批准環評報告一事由環保署決定，又指余若海仍然無法解答署方下決定時有何權力基礎、依賴哪些法例。

案件編號：CACV573,574/2024
法庭記者：陳子豪

