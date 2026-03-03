紅山半島74號屋涉僭建 屋宇署首席測量主任供稱屋內多處與批准圖則不符 部分擋土牆被拆除

富商陳天賜及其妻袁慧明以公司持有的紅山半島74號獨立屋涉僭建及佔用官地遭票控，案件今於東區法院續審。屋宇署首席測量主任供稱，紅山半島山泥傾瀉事件後，她與同事到74號屋視察，發現該處睡房及入口樓層均有僭建，而且花園位置高於屋宇署批准圖則所示，花園下方的草地平台亦不存在於圖則，當她視察兩層地庫時，更發現部分擋土牆更被拆除。下午續審。

入屋視察懷疑樓梯與屋宇署批准圖則有出入

被告Future Ocean Limited被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。被告公司沒有律師代表，袁慧明作為公司代表抗辯。

屋宇署首席測量主任龍翠冰供稱，2023年9月9日紅山半島發生山泥傾瀉，她當晚接到上級指示、於9月10日到紅山半島3間獨立屋視察，以檢查樓宇情況，確保安全及不會引致生命或財物損失；當中包括涉案74號屋，但當日她和同事到紅山半島視察時，並未能成功進入74號屋視察，其同事告知遭拒絕入屋。

陳天賜。王仁昌攝

同年9月11日早上，龍接到自稱「Thomas Chan」男子的電話，對方報稱代表74號屋一方及接獲擬申請入屋搜令。雙方商討後，龍在9月12日再與同事前往74號，該陳姓男子應門及讓龍一行人入屋視察；龍後知該男子為陳天賜。

龍供稱，進入74號屋後為房屋第4層，第3層是客廳和飯廳，第1及第2層則為睡房和主人房。入屋後，由屋內樓梯走下去視察，當時已覺得樓梯與屋宇署批准圖則有不同，由於懷疑主人房下層的花園樓層有違例僭建，龍一行人想進入主人房下層，但陳表示該處「已經封咗」，及指如要進入須找工程人員，因此當時未能進入。

草地平台不存在於圖則中部分擋土牆更被拆除

龍續稱，根據屋宇署批准圖則，74號的花園樓層原本應該在主人房下方，但當日看到花園位於主人房樓層的相同高度，而花園樓層更有一間「玻璃屋」，而花園樓層在圖則中應該只有樓梯；視察過程中，龍亦注意到睡房樓層臨海方向擴建了3.5米乘3.8米，而入口樓層的平台亦有加建物，均與屋宇署批准圖則不同。

龍稱在9月12日，陳僅允許3人入屋視察30分鐘，因此時間倉促及未能視察所有地方。她後來遂向法庭申請手令，及於9月14日再與同事帶到手令到74號屋視察，當日則由外傭應門，她們一行人到主人房樓層視察時發現入口通往地庫1層，該入口處於上一次視察時有草被和花盆覆蓋。

龍續稱，進入地庫1層後，發現該處劃分出偏廳、睡房和洗手間，而該處有紗網遮蓋玻璃門，推開玻璃門再揭開一些垂掛的綠色塑膠草被後，會走到一個向海的草地平台，而這處空間並不存在於屋宇署批准圖則中，圖則上的擋土牆亦不見了；龍又稱在下方再發現第2層地庫，該處有很多雜物及劃分出3個房間，該層面積大於地庫1層，並超出圖則中擋土牆的範圍，她認為該處的擋土牆被拆除。

案件編號：案件編號：ESS7753、20893-20898/2024

法庭記者：王仁昌