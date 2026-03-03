黎智英案丨《蘋果日報》前執行總編輯馮偉光判囚10年 不服刑罰提上訴

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司、6名高層等共12被告，「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成，3位《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰上月判處黎智英監禁20年，其餘6名被告則判囚6年3個月至10年不等，3間公司則合共罰款三百零四萬五百元。《蘋果日報》英文版前執行總編輯暨前社論主筆馮偉光（ 筆名盧峯），承認「串謀勾結外國勢力」罪，因未有出庭作供或協助控方，故只獲三分之一的認罪扣減，被判監禁10年。馮偉光昨向高等法院提出刑罰上訴，根據司法機構網頁顯示，案件現時暫無聆訊排期。

3位《香港國安法》指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰上月判刑時指出，黎智英及其他被告的串謀不僅精心策劃，且持續進行，涉案「重光團隊」的國際游說活動在香港境內外展開，呼籲外國政府對中港官員實施制裁，並確實促成部分制裁措施，認為此等行為屬「罪行重大」， 強調必須判處長期監禁以彰顯阻嚇作用，刑期按例不應少於10年。

《蘋果日報》前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、英文版前執行總編輯暨前社論主筆馮偉光（ 筆名盧峯）均未有出庭作供或協助控方，故只給予三分之一的認罪扣減，各判3人監禁10年。

五名從犯證人（張劍虹、陳沛敏、楊清奇、陳梓華、李宇軒）則被判囚6年3個月至7年3個月不等。3位法官指5人均因認罪並在黎智英案審訊中出庭頂證黎智英，而且5人的證供誠實且具重要性，成功令黎智英等被告入罪。即使5人不達「超級告密者」級別，最終也因應各人情況，給予7年9個月至8年9個月的刑期扣減。

案件編號：CACC75/2026 （HCCC52/2022）

法庭記者：劉曉曦