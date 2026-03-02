全球人才峰會周｜月中會展舉行 孫玉菡：已有逾27萬人才來港發展 高才通佔4成

由勞工及福利局與香港人才服務辦公室合辦的「2026香港全球人才高峰會周」，以教育、科技、人才一體化發展為主軸，核心活動「國際人才論壇」及「機遇人才博覽展」將於本月18至19日在香港會議展覽中心舉行，並由本月17至29日一連舉辦九項衛星活動，匯聚全球政商學界翹楚，構建亞洲區具規模的國際人才交流合作平台。活動今日（2日）舉行發布會，勞工及福利局局長孫玉菡表示，「千里馬常有，而伯樂不常有」，冀藉是次峰會，向全球的「千里馬」釋放明確信號。香港除了對外推廣作為國際人才樞紐及國家人才門戶的雙重角色外，亦會加強區域人才交流與合作。

孫玉菡：藉峰會向全球「千里馬」發明確信號

孫玉菡又指，今年是「十五五」對接計劃的開局之年，人才是寶貴資源，亦是競爭力的核心動力。香港會更好融入國家發展大局，積極引進及培育世界級優秀人才。政府過去三年多推出一系列攬才、留才政策，成效令人鼓舞。截至今年1月底，已有逾27萬人才來港定居發展，當中經高端人才通行證計劃來港者約佔四成。

安永香港諮詢服務合夥人鄭添之表示，當今人才需求與發展趨勢轉變迅速，期望透過今屆國際人才論壇加強跨界交流與經驗分享。他指出，年輕人在機構中最關鍵的是能否持續提升個人技能，香港具備優良的發展環境，能為人才提供團隊協作等多元成長機會。他又建議僱主除了提供發展空間外，亦要向海內外人才展現香港的生活模式與發展優勢，讓人才可與家人、朋友共享在港的美好生活與事業前景，從而提升吸引力。

高才通來港者分享經驗

曾透過B類高端人才通行證由上海來港就業的周錫晨表示，他兩年前憑藉高才通計劃來港工作，當時完全不懂聽寫及講廣東話。他認為高才通計劃為全球人才提供便捷來港渠道，協助人才落地扎根，其家庭亦在港獲得相應支援。

他透露，自己曾參加香港人才服務辦公室提供的廣東話課程，逐步融入本地生活。周錫晨又指出，創科是香港重點發展領域，不僅拓闊他的個人視野，讓他接觸前沿科技，更可連接內地龐大市場機遇。

記者、攝影：張琦