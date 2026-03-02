Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球人才峰會周｜月中會展舉行 孫玉菡：已有逾27萬人才來港發展 高才通佔4成

社會
更新時間：17:07 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:07 2026-03-02 HKT

由勞工及福利局與香港人才服務辦公室合辦的「2026香港全球人才高峰會周」，以教育、科技、人才一體化發展為主軸，核心活動「國際人才論壇」及「機遇人才博覽展」將於本月18至19日在香港會議展覽中心舉行，並由本月17至29日一連舉辦九項衛星活動，匯聚全球政商學界翹楚，構建亞洲區具規模的國際人才交流合作平台。活動今日（2日）舉行發布會，勞工及福利局局長孫玉菡表示，「千里馬常有，而伯樂不常有」，冀藉是次峰會，向全球的「千里馬」釋放明確信號。香港除了對外推廣作為國際人才樞紐及國家人才門戶的雙重角色外，亦會加強區域人才交流與合作。

孫玉菡：藉峰會向全球「千里馬」發明確信號

孫玉菡又指，今年是「十五五」對接計劃的開局之年，人才是寶貴資源，亦是競爭力的核心動力。香港會更好融入國家發展大局，積極引進及培育世界級優秀人才。政府過去三年多推出一系列攬才、留才政策，成效令人鼓舞。截至今年1月底，已有逾27萬人才來港定居發展，當中經高端人才通行證計劃來港者約佔四成。

安永香港諮詢服務合夥人鄭添之表示，當今人才需求與發展趨勢轉變迅速，期望透過今屆國際人才論壇加強跨界交流與經驗分享。他指出，年輕人在機構中最關鍵的是能否持續提升個人技能，香港具備優良的發展環境，能為人才提供團隊協作等多元成長機會。他又建議僱主除了提供發展空間外，亦要向海內外人才展現香港的生活模式與發展優勢，讓人才可與家人、朋友共享在港的美好生活與事業前景，從而提升吸引力。

高才通來港者分享經驗

曾透過B類高端人才通行證由上海來港就業的周錫晨表示，他兩年前憑藉高才通計劃來港工作，當時完全不懂聽寫及講廣東話。他認為高才通計劃為全球人才提供便捷來港渠道，協助人才落地扎根，其家庭亦在港獲得相應支援。

他透露，自己曾參加香港人才服務辦公室提供的廣東話課程，逐步融入本地生活。周錫晨又指出，創科是香港重點發展領域，不僅拓闊他的個人視野，讓他接觸前沿科技，更可連接內地龐大市場機遇。

記者、攝影：張琦

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱特朗普：軍事行動或持續四周 中國外交部：有公民在德黑蘭死亡︱不斷更新
即時國際
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
8小時前
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
港人直擊杜拜導彈夜「神級紀律」 超市「零搶購」奇景驚呆網民：香港一場黑雨掃晒超市｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
2026-03-01 15:30 HKT
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
00:35
昂船洲政府船塢 海事處船隻年度檢查引擎突爆炸 6男受傷
突發
6小時前
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
富貴視后75歲「忘年戀」舊愛罕談兩段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考慮人工受孕
影視圈
6小時前
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 圍觀者拍片亮氣槍「助攻」
00:51
粉嶺皇后山童黨欺凌少女 操普通話辱罵多次掌摑 大埔反黑組接手調查
突發
7小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
2026-03-01 09:00 HKT
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
5小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
即時國際
1小時前