天文台發出黃色暴雨警告 本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時逾30毫米大雨

天文台今日（2日）表示，受冷鋒隨後的東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣轉涼，而高空擾動亦會為該區帶來有雨的天氣。天文台於晚上7時50分發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。可能受河道氾濫影響之市民應採取適當的預防措施，以避免損失。

明日元宵間中有驟雨 能否看到月全食視乎當晚雲量及雨勢發展

另外，天文台發表天氣隨筆，指預料一道冷鋒會在今日（2日）黃昏至明日（3日，元宵節）初時橫過華南沿岸。高空擾動會在未來一兩日為廣東帶來有雨的天氣。受冷鋒隨後的東北季候風影響，本港明日間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大，天氣轉涼，氣溫逐步下降至最低約16度。星期三（3月4日）早上仍然清涼。本周後期天色逐漸好轉。

一道冷鋒已在昨晚於華南北部形成。在冷鋒抵達前，預料本港今日（2日）潮濕及沿岸有霧，初時有幾陣驟雨。但隨著冷鋒逐漸向南移動並預料在今日黃昏至明日（3日）初時橫過沿岸地區，其前沿會有雨區發展，亦有可能發展為強對流如颮線的天氣系統。預料冷鋒靠近時本港會有驟雨。部分電腦模式預測冷鋒移動速度較快，因此驟雨可能會在今日稍後漸轉頻密，局部地區有雷暴。而強對流天氣系統是否會影響珠江口亦帶有一定隨機性，天文台會密切監察最新情況。

冷鋒過境後，本港明日氣溫逐步下降至最低約16度，星期三早上仍然清涼。但受高空擾動影響，明日（元宵節）本港仍然間中有驟雨，局部地區有雷暴，雨勢有時較大。適逢當晚有月全食，大家能否觀賞到今次月食要視乎當晚的雲量及雨勢的發展。