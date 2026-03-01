Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等

社會
更新時間：22:13 2026-03-01 HKT
發佈時間：22:13 2026-03-01 HKT

《英文虎報》報道，香港賽馬會相關人員26人滯留杜拜，此前該地區飛彈襲擊導致空域中斷，杜拜主要機場受損。受影響人員包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安、練馬師蘇偉賢及其親友，以及數名香港賽馬會工作人員。

一行人是為參加杜拜美丹馬場舉行的「超級星期六」北風錦標

一行人前往杜拜是為了參加在杜拜美丹馬場舉行的「超級星期六」北風錦標。此前安全評估認為賽事安全，因此賽事得以繼續進行。惟近日地區局勢惡化，杜拜上空遭到飛彈攔截，阿聯酋空域關閉，杜拜機場的航班也已暫停，直至另行通知。

「昇瀧駒」及騎師田泰安。

馬會賽馬事務執行總監夏定安表示，會方已與所有26人取得聯繫，並收集了他們的情況，以便在當局協調撤離工作時作出安排。馬會已為他們延長了酒店住宿，並已聯繫醫療服務提供商，以便在需要時提供協助。

夏定安表示：「我們與身在杜拜的同事、馬主和騎手們同在。我們與他們保持著密切聯繫，並將盡我們所能提供支持。」

他說，目前的建議是滯留人員應留在酒店，直到空域重新開放、商業旅行恢復運作。馬會已做好準備，一旦交通恢復，將全力協助安排後續行程。

