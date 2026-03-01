天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度

【天文台/元宵天氣】冬末初春，近日天氣略有回暖及潮濕，不過亦要小心「倒春寒」。天文台預測，一道冷鋒將於明日（2日）稍後至周二橫過華南沿岸，屆時氣溫會在一日內下降8度。預計元宵節後開始降溫，下周中至周末最低氣溫介乎17至18度。

天氣隨冷鋒來襲轉壞 有驟雨雷暴

根據天文台的九天天氣預報，明日最高氣溫預計為25度，最低氣溫為21度。隨着冷鋒來襲，氣溫將顯著下降，周二元宵節氣溫將降至17度，相較周一的最高氣溫，一日內下跌8度。打鼓嶺預計低至15度，黃竹坑和上水則預計跌至16度。

此外，隨着冷鋒殺到，天文台預料會帶來驟雨，明日日間短暫時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及可能有雷暴；周二大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及可能有雷暴。

天文台早前曾指或現「石湖風」

天文台表示，受一股潮濕的偏南氣流影響，廣東沿岸明日早晚有薄霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在明日稍後至周二初時橫過華南沿岸，該區氣溫會稍為下降。而高空擾動會在星期二為廣東帶來驟雨。東北季候風會在本周中至後期持續影響廣東沿岸，該區早上稍涼，天色逐漸好轉。

天文台上周曾發布天氣隨筆，指如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件配合，香港本周有機會出現「石湖風」。

