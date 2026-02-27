石湖風下周襲港？若達一條件或現身 可致狂風暴雨 最高風速達過百公里

天文台於今日（27日）預測，一道冷鋒在下周二橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，下周中至後期氣溫逐漸下降。下周氣溫由元宵節後開始降溫，下周五及周六(3月5日及6日)天氣轉涼，低見17度。天文台昨日(26日)發布天氣隨筆，指如果大氣低層有風切變及大氣不穩定度高等中尺度氣象條件配合，香港有機會出現「石湖風」。

什麼是石湖風？

「石湖風」一般指從北面突然吹襲的狂風暴雨。從氣象角度來看，「石湖風」可說是颮線引致陣風的一種俗稱。

颮線是由多個雷暴區或雷暴單體組成的強烈雷雨帶。除了大雨及猛烈雷暴外，颮線移動快速及破壞力強，所經之處更會出現風向突變和風速急增的現象，相關連的狂風可達每小時百多公里，部分颮線亦會夾雜著冰雹及龍捲風。

天文台提到，過去部分經過香港的颮線也為本地帶來傷亡及經濟損失，例如2005年5月9日的葵涌的「石湖風」錄得高達每小時135公里的陣風，部分在該區貨櫃碼頭的貨櫃被吹倒，導致一人死亡，兩人受傷。

下周中至後期華南天氣稍涼

根據天文台發表的天氣隨筆，受一股潮濕的偏南氣流影響，下周初華南沿岸仍有幾陣驟雨，日間溫暖，並預料受東北季候風影響，下周中至後期華南天氣稍涼。同時，一道低壓槽已在華中形成，與該低壓槽相關的雷雨帶在下午影響華南北部，預料隨著該低壓槽向南移動，未來一兩日華南間中有驟雨，局部地區有雷暴。

東北季候風與偏南氣流氣溫差異足夠大 易形成冷鋒

而一股偏東氣流會在星期六（28日）逐漸影響廣東沿岸，並在珠江口一帶與低壓槽南側較暖濕的偏南氣流相遇形成輻合區。兩股氣團的匯聚會強迫氣流抬升，有利對流及降雨發展，並有機會為香港帶來本年度首場較為顯著的降雨。但由於對流天氣具一定的隨機性，雨區實際影響的時間和位置仍存在不確定性。預料偏東氣流會在星期六稍後增強，隨著輻合區向西移離，影響珠江口一帶的驟雨會逐步減弱。

天文台亦指，隨偏東氣流被一股偏南氣流取代，下周初華南沿岸天氣潮濕，日間溫暖，仍有幾陣驟雨，預料東北季候風會在下周中至後期影響華南。

根據天文台的9天天氣預報，一道冷鋒會下周二橫過廣東沿岸，該區風勢增強及有驟雨，下周二(3月3日)氣溫介乎19至24度，與前一日(3月2日)的最低23度至最高26度相比，最低氣溫下降達4度，其後氣溫進一步下降至下周五及六，最低氣溫只有17度。