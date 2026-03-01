Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱陳茂波：或引發較大金融市場波動 港府有足夠預案應對 將密切評估油價金價

更新時間：12:46 2026-03-01 HKT
發佈時間：12:46 2026-03-01 HKT

美國、以色列2月28日起聯合空襲伊朗多個地點，伊朗亦對中東多個美軍基地及以色列還擊，伊朗最高領袖哈梅內伊身亡。伊朗局勢不穩，財政司司長陳茂波今早（1日）在電視節目《講清講楚》表示，伊朗與香港直接的貿易和投資不多，但戰事對環球來說，造成很大的不確定性，估計金融市場的波動會比較大，資金流的轉向可能會比較快、也比較不確定。但他強調香港政府已備有足夠預案應對、也會小心處理。他指，雖然香港與伊朗的直接貿易和投資不多，但可能會有當地資金來港尋求「安全港」。而政府會密切評估油價、金價及國際貿易運輸成本和時間可能受到的影響。

新一份《財政預算案》上周發表，政府42年以來首次動用外匯基金，撥1,500億元投資收入用於北都基建項目；而未來5年用於基建發展的發債上限為9,000億元。陳茂波表示，北都發展橫跨「十幾廿年」，做好基建、引入企業發展產業，會增加稅收、就業和經濟增長，重申是「由一種投資轉為另一種投資」。

料北都三四年後有稅收 惟不應只看財務回報

他預計，北都發展的稅收回報最快約於三至四年後出現，但強調不應只看短期財務回報來衡量，而應綜合考慮經濟增長、就業機會及社會效益等。

被問到市場反應是否保守，他指已有內地及海外企業查詢在北都設廠或發展新型工業，亦有發展商有意配合發展。政府將提供「優惠政策包」，包括稅務寬減及地價安排，吸引龍頭企業帶動上下游產業鏈。

短期內無意推動擴闊稅基

在發債水平方面，陳茂波指，本港五年後債務佔GDP比率預計約19.9%，遠低於不少先進經濟體80%至150%的水平，認為屬穩健及可控範圍，亦暫未見有需要大幅增加發債規模。他強調，相關測算採取保守假設，包括低土地收入估算，並未全面反映招商引資及片區開發的潛在收益。

在財政整合方面，陳茂波表示，政府會持續審慎理財，控制開支增長並適度增加收入。他指今屆政府任內公務員編制已減少逾一萬人，現階段將動態評估是否需要進一步收緊。他重申，簡單低稅制是香港核心競爭力，短期內無意推動擴闊稅基，但會落實全球最低稅率安排，預計2027至2028年度起每年帶來約150億元收入。

