簡樸房懶人包︱條例正式生效 即日起接受認證申請 首年登記享36個月寬限期（附申請方法、區域服務隊聯絡方法）

為解決香港長久以來的劣質「劏房」問題，《簡樸房條例》（第658章）於2026年3月1日正式生效。房屋局轄下的分間單位專責小組（專責小組）即日起接受現存分間單位的登記及簡樸房認證申請。整個簡樸房制度以「先登記、後執法」為原則，設有長達48個月的過渡安排，直至2030年2月28日，旨在讓業主有充足時間進行改造工程以符合法例要求。

政府發言人強調，處理劣質「劏房」已是社會不爭的共識。為優先保障租戶福祉，制度並非「一刀切」，有關違法出租無登記、無認證單位的刑事罪行，將在條例實施12個月後，即2027年3月1日起才正式生效。

簡樸房登記制度︱首年登記享36個月寬限期 申請費用全免

在新制度推展的首年（2026年3月1日至2027年2月28日），房屋局重點鼓勵現有分間單位的業主盡快提交登記申請。成功登記者可獲得36個月的寬限期（由2027年3月1日至2030年2月28日），以便更靈活地安排租賃及改造工程。

政府指，此項寬限期登記申請程序簡單，費用全免。無論單位目前是否符合居住環境最低標準，均歡迎業主或營運者先進行免費登記，以取得寬限期，爭取更多時間為單位進行所需改造和提交認證申請。

相關新聞：

簡樸房︱房屋局籲業主盡快登記 未來5年提供19.6萬公屋望止劏房戶搬遷潮

簡樸房︱政府持續嚴打工廈劏房 如設舉報制度須審時度勢 短期內以現有單位設樣辦房

執法與租戶支援：6隊服務隊助尋居所

自2027年3月1日起，專責小組將以務實、以民為本和風險為本的原則，情理兼備地對違法單位採取有序執法，並確保分間單位住戶不會因相關執法行動而流離失所。

為此，房屋局已聘請六隊分間單位區域服務隊，協助有需要的受影響住戶在私人市場上尋找其他居所（包括已取得簡樸房認證的單位），或靈活協調過渡性房屋、中轉房屋等資源提供暫時安置。同時，服務隊亦會持續透過街站、家訪等方式接觸住戶，提供全方位支援，包括處理查詢、轉介租務管制個案、協助申請傳統公屋、「簡約公屋」或過渡性房屋等。

簡樸房8大最低標準

根據簡樸房制度，所有分間單位必須符合八大範疇的居住環境最低標準，並成功取得簡樸房認證後，方可合法出租。房屋局已發布《簡樸房居住環境最低標準實務守則》，為業主及業界人士提供清晰指引。八大標準包括：

最低面積

最低高度

消防安全

結構安全

設有獨立廁所

具備供水要求

滿足照明及通風

設有獨立水電錶

簡樸房申請方法及費用

業主或營運者由即日起，可透過郵寄、親身前往專責小組辦事處投遞，或經「智方便+」於網上提交登記及認證申請。所有相關申請表格、申請指引及《實務守則》等均已上載至簡樸房專題網站。

為鼓勵分間單位業主盡早遞交申請，政府特別就認證申請費提供「早鳥」減免優惠。在制度推行的首年（至2027年2月28日），認證申請費用可獲全免。

註一：六隊分間單位區域服務隊的聯絡方法如下：

註二：簡樸房制度推行首三年就寬減／寬免認證申請費的具體安排如下：