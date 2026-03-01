Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢．旅遊及航班更新｜機管局：截至上午11時有9班航班取消 國泰暫停今日往返杜拜、利雅得客運航班

社會
更新時間：12:22 2026-03-01 HKT
發佈時間：12:22 2026-03-01 HKT

伊朗局勢︱中東最新局勢，影響來往當地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外遊警示制度網站，更新對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示。局方表示，對伊朗及以色列發出的紅色外遊警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往當地。

伊朗局勢︱3月1日最新資訊

國泰：已暫停今日往返杜拜及利雅得客運航班

【14:40】國泰航空Cathay Pacific（CX）表示，因應中東地區的最新局勢，已暫停今日（3月1日）於區內的航班運作，包括往返杜拜及利雅得的客運航班。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

國泰表示，已豁免航班重新訂位及更改航點的手續費用，讓顧客請於國泰網頁瀏覽詳情並靈活調整行程。顧客出發前往機場前，請於國泰網頁了解最新航班安排。置泰又指，顧客和機組人員的安全是國泰的首要考慮，將在檢視局勢後，再考慮恢復往返或飛越該地區。

機管局：截至今早11時有9班航班取消

【12:15】機管局更新資訊指，受伊朗局勢影響，香港國際機場昨日（2月28日）有5班航班取消，1班航班延誤，今天（3月1日）截至上午11時，有9班航班取消。詳情請向航空公司查詢。

【11:55】縱橫遊表示，為保障安全，已取消3月10日前的阿聯酋團隊，會根據旅遊業監管局指令作出退款。

【07:42】入境處表示，至今未接獲港人求助。

伊朗局勢︱2月28日最新資訊

【22:42】機管局2月28日晚表示，受伊朗局勢影響，截止星期六晚上8時，香港國際機場星期六及星期日共有9班客運航班受影響，包括3班分別從杜拜或利雅得出發的航班延遲抵港，3班離港航班取消，3班分別前往利雅德及杜拜的航班延遲起飛。詳情請向航空公司查詢。

國泰暫停周六中東航班運作  包括往返杜拜、利雅得航班

國泰集團指，暫停周六中東航班運作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒馬克圖姆國際機場貨機。此外，平日會飛越相關空域的航班亦已改道。

因應中東地區的最新發展，國泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新訂位及更改航點的手續費用，更改機票截止日期為3月3日或之前，讓乘客可以更靈活調整行程。若乘客選擇重新預訂，原有與新行程之間的票價及稅項差額仍需支付。

國泰公告。
國泰公告。

