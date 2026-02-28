宏福苑大火｜居民盼盡早重返家園收拾物品 憂照片等紀念物潮濕腐壞：再拖就全冇啦！

政府現正安排在安全情況下，讓7座受大火波及樓宇的居民，返回單位執拾物品，初步預料最快4月底可分批上樓。有居民認為時間太遲，希望能讓單位受損較輕的住戶先行上樓。亦有居民認為時間合理，計劃上樓執回家中的紀念品，包括母親留下的項鏈、玉墜等。

居民憂過渡屋期滿後難覓合適單位 盼政府妥善安置

居民羅小姐說，自己單位並非重災區，質疑為何不能讓受損較輕的住戶先行上樓，指家中存放大量具紀念價值的物品，包括兒時照片、家人留下的物件等，「好多都係得一件，冇得再搵返」。她擔心單位長期密封、潮濕，物品會慢慢腐壞，「再拖就全冇啦，真係唔知會變成點」。談及政府提出的收購安排，她認為難以換回同面積單位，但無奈只有接受。

她指現時暫住的啟福居交通方便，但單位僅約100多平方呎，形容兩人同住「逼到離譜」，老人家在室內活動空間極小。單位租金約5000元，雖然政府提供兩年租金津貼，但她憂慮期限屆滿後難以再租到合適單位，尤其家中有長者，「希望政府儘快安排好住宿問題」。

七旬災民擬「樓換樓」遷九龍灣 憂等上樓需時「未必等到」

政府指宏福苑7幢大廈內部無電無燈無水，升降機不能修復。居於宏昌閣27樓的孫先生指，雖然需徒步上樓，但屆時仍會回家收拾物品，「行到攰咪休息下，總之都要上」。他說家中仍有金飾、鑽石及重要文件，雖然擔心部分已被燒毀，但仍希望能找回。他形容政府的安置安排很好，計劃以「樓換樓」方式入住九龍灣。他表示，自己已年逾70歲，最擔心安置房未能如期落成，「如果要等八、九年，我哋都未必等到上樓」，希望能在兩年津貼期內成功搬入新居，「九龍灣嗰邊話今年下半年可以入伙，希望真係得啦」。

居民盼提前上樓取母親遺物

另一名居於宏昌閣5樓的莊先生說，得知可上樓取物後感到「等咗好耐」，希望政府能將時間提前至3月。他指家中有不少紀念品，包括母親留下的項鏈、玉墜等。他希望能選擇啟德區，但該處仍需時間落成，只能繼續等待。他表示不希望原址重建，「唔想住呢度，好傷心，屋冇咗，想搬出來」。

國際獅子會中國港澳303區今日（28日）及3月1日，連續舉辦4場新春盆菜宴。今年盆菜宴招待暫住於過渡性房屋的大埔宏福苑居民。獅子會總監梁鳳華表示，宏福苑發生火災以來，獅子會動員以不同活動和服務積極支持受火災影響的居民， 除發動籌款以應對災民的燃眉之急外，又啟動「大埔災民綜合支援與安居計劃」，協助居民盡快在過渡性房屋安定下來。機構未來將舉行定期家訪，緊貼他們的需要；亦會提供健康檢查，以及關注受災居民心理及精神健康的狀況， 確保他們在新生活中獲全方位的支持。

何啟明 : 希望居民看到現實 選擇最好方案

另外，勞工及福利局副局長何啟明在另一公開場合表示，理解大埔宏福苑居民對長遠安置有不同需求，但部分方案技術難度高，希望居民看到現實，為自己及整個社區尋覓最佳方案。對於有居民希望原址重建，他指政府並非不想處理，而是在法律上，當局難以集齊百分百業權，情況有如屋苑更改公契般「極難做到」。

記者：蔡思宇

攝影：劉駿軒

相關新聞：

宏福苑大火｜4月底安排居民返單位執拾 卓永興：「內傷」嚴重無𨋢無電 要有斷捨離準備

宏福苑大火︱卓永興 : 最快4月底安排7座樓居民分批回家執拾物品 下月公布詳情