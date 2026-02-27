馬會支持舉辦第54屆香港藝術節 推動藝術文化發展

第54屆香港藝術節今日（27日）揭開序幕。自1973年藝術節創辦以來，香港賽馬會慈善信託基金一直大力支持這項藝壇盛事，致力推廣文化和促進社區參與。

開幕禮於香港文化中心舉行，主禮嘉賓包括行政長官李家超、中聯辦副主任孫尚武、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、康文署署長陳詠雯、香港賽馬會主席廖長江、香港藝術節主席盧景文與行政總監余潔儀。

馬會08年起每年支持「香港賽馬會藝粹系列」下三個主要節目

馬會自2008年起，每年支持「香港賽馬會藝粹系列」下的三個主要節目。其中，由西班牙國家舞劇院呈獻的大型舞劇《美麗的奧蒂羅》將作為今屆藝術節的開幕演出。另外兩個節目包括英國指揮大師約翰．艾略特．加德納爵士聯同星宿合唱團及管弦樂團演繹的音樂會，以及捷克布爾諾國家歌劇院帶來的柴可夫斯基歌劇《尤金．奧尼金》。

科技融合藝術 坂本龍一AR獨奏會成焦點

「賽馬會藝貫中西系列」則獻上古希臘喜劇之父亞里斯多芬筆下《利西翠妲》的中文改編版演出──《姊姊妹妹站起來》，透過來自香港、中國內地和海外藝術家之間的跨文化協作，彰顯香港作為中外文化藝術交流中心的優勢。

此外，馬會亦支持「賽馬會創藝科媒系列」，推動藝術與科技的跨界融合。今屆的焦點節目為已故音樂大師坂本龍一與科技藝術團隊「鐵皮鼓」共同創作的混合實境鋼琴獨奏會《鏡：KAGAMI》。透過戴上擴增實境（AR）裝置，觀眾能夠近距離觀賞坂本龍一的最後演出，恍如穿梭於實體與數碼實境交織的藝術空間。

逾三千學生獲馬會贈免費門票

馬會多年來的捐助也涵蓋「香港賽馬會學生專享節目」，為來自不同背景的學生提供欣賞世界級藝術表演的機會。今年則提供 3,200 張免費門票，讓學生進場欣賞七指雜技團上演的《決鬥》。此作品以雜技為本，結合歌舞、運動、搏擊甚至啦啦隊操，重新演繹莎士比亞經典作品《羅密歐與茱麗葉》。學生更可透過演前導賞講座深入了解這個作品，培養他們對藝術的興趣和欣賞能力。

有關今年藝術節的節目 詳情和最新安排，請瀏覽網頁https://www.hk.artsfestival.org/tc。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對香港藝術節的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，把賽馬及有節制體育博彩收入，轉化成稅款、慈善捐款及就業機會，貢獻香港。

香港賽馬會成立於 1884 年，是致力建設更美好社會的世界級體育及娛樂機構。馬會透過其結合賽馬及馬場娛樂、會員會所、有節制體育博彩及獎券，以及慈善及社區貢獻的獨特綜合營運模式，創造經濟及社會價值，並協助香港特區政府打擊非法賭博。2024/25 年度，馬會回饋社會共 391 億港元。當中包括透過各項博彩稅、利得稅及獎券基金撥款，向香港特區政府貢獻 301 億港元，以及已審批慈善捐款 90 億港元。馬會是全港最大的單一納稅機構，也是香港主要僱主之一，其慈善信託基金是位居世界前列的慈善捐助機構。請瀏覽 www.hkjc.com。