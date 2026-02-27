中環私家車溜後釀1死7傷 菲籍女司機兩危駕罪成 官指理應確保私家車不溜後才離開車輛
更新時間：16:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:01 2026-02-27 HKT
任職家傭的菲律賓籍女司機於2021年在中環卑利街斜路，未妥善停泊私家車，導致車輛高速溜後，外籍女途人被捲入車底不治身亡，意外另造成7人受傷。菲籍女司機否認危駕引致他人死亡等兩罪，今在荃灣裁判法院受審。暫委法官祁士偉裁決時指，被告理應確保私家車不會溜後才離開車輛，而專家證人案發後檢查車輛，亦確認所有剎車掣及停車掣等沒有故障，終裁定被告罪名成立，押後案件至3月6日判刑，期間被告還押候懲。
48歲的女被告MAGSINO RESHIELLE LAGURIN，任職家傭，被控危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。兩罪指被告於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界在道路上危險駕駛車輛，引致Ma Elodie 死亡，以及引致TRUONG Lise Pui Yee、RIACHI Jalien、馬諾天及許日元身體受嚴重傷害。
案件編號：DCCC111/2023
法庭記者：黃巧兒
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT