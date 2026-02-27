Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環私家車溜後釀1死7傷 菲籍女司機兩危駕罪成 官指理應確保私家車不溜後才離開車輛

社會
更新時間：16:01 2026-02-27 HKT
發佈時間：16:01 2026-02-27 HKT

任職家傭的菲律賓籍女司機於2021年在中環卑利街斜路，未妥善停泊私家車，導致車輛高速溜後，外籍女途人被捲入車底不治身亡，意外另造成7人受傷。菲籍女司機否認危駕引致他人死亡等兩罪，今在荃灣裁判法院受審。暫委法官祁士偉裁決時指，被告理應確保私家車不會溜後才離開車輛，而專家證人案發後檢查車輛，亦確認所有剎車掣及停車掣等沒有故障，終裁定被告罪名成立，押後案件至3月6日判刑，期間被告還押候懲。

48歲的女被告MAGSINO RESHIELLE LAGURIN，任職家傭，被控危險駕駛引致他人死亡及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。兩罪指被告於2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界在道路上危險駕駛車輛，引致Ma Elodie 死亡，以及引致TRUONG Lise Pui Yee、RIACHI Jalien、馬諾天及許日元身體受嚴重傷害。

案件編號：DCCC111/2023
法庭記者：黃巧兒

