去年除夕夜尖沙咀停車場非法放無人機 內地男罰款$4000
更新時間：15:46 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-27 HKT
33歲持雙程證男子於去年除夕夜，在尖沙咀海運大廈停車場駕駛無人機，被控未經許可在限制飛行區飛行無人機等兩罪。他今於九龍城裁判法院承認全部控罪，求情稱不太了解香港的規定，望能取回涉案無人機。裁判官莫子聰判刑時指坦白認罪乃最大求情理由，判處每罪罰款2千元，合共4000元；另充公涉案無人機及記憶卡等。
報稱無業的被告徐康然，今無律師代表，他承認各一項未經許可在限制飛行區以內飛行小型無人機罪，以及未有遵從操作小型無人機進行飛行的操作規定罪。控罪指，被告於2025年12月31日，在香港九龍尖沙咀梳士巴利道海港城海運大廈停車場內，作為一名遙控駕駛員，操作小型無人機DJ I型號Mavic 4 Pro，沒有許可下在該限制飛行區內進行飛行；以及沒有遵從適用於該無人機的所有操作規定的情況下操作該無人機，即該無人機在指明時間及高度外進行該次飛行。
控方申請充公無人機及記憶卡等，被告表示記憶卡含個人資料，希望能取回並複製內容。被告又稱本案乃初犯，不太了解香港的規定，「機器能不能還給我？」。莫官終批准充公，被告可在7日內聯絡警方處理記憶卡事宜。
案件編號：KCCC11/2026
本報記者
