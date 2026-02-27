繼父藉口檢查三度性侵12歲繼女判囚7年 行為包括舌舔及指插下體 官斥一次比一次猥褻變態令人髮指

42歲男殯儀經紀涉多次藉「身體檢查」為名，趁12歲繼女洗澡期間闖入浴室並3度非禮，包括以手指插入及以舌舔下體，以查繼女下體有否洗乾淨。案件早前已完成10天審訊，陪審團一致裁定他1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪及2項非禮罪共3罪罪成。特委法官郭棟明今判刑時，斥責被告行為「一次比一次更猥褻、更變態」，根本就是食髓知味，為滿足一己獸慾，以身體檢查為藉口，肆意侵犯繼女，屬有預謀而非衝動犯案，實在令人髮指，最終就3罪判囚7年。

被告指插X陰道時稱：係痛啲但都要檢查

男被告C.C.P.被控於1向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪、2項非禮罪及1項企圖強姦罪，4罪均發生於2021年9⽉至2023年8⽉期間，地點為被告與女事主同住的天水圍住所。陪審團一致裁定1項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻⾏為罪及2項非禮罪共3罪罪成、企圖強姦罪脫。

控辯雙方承認事實指，現年17歲的女事主X於2008年4月在香港出生。X的生母於2021年起與被告交往並同居，至2023年正式與被告結婚。警方接報後上門以非禮及企圖強姦罪拘捕被告，並檢取潤滑劑作為證物。X在錄影會面紀錄中憶述，她多次在洗澡期間遭被告闖入浴室拉開浴簾，被告表明X的生母要求他監督X「沖涼」，故需與她共浴。她完成洗澡後拿不到睡衣，被告指X的睡衣放在父母房中，被告蹲下並聲稱要檢查X下體是否清潔，以手指插入X陰道，令X感到疼痛，惟被告則稱「係痛啲但都要檢查」。

辯方引述女事主X創傷報告指，X事後僅出現輕度創傷後遺症，未至需醫學跟進，建議每罪以3年半至4年為量刑起點，強調親友撰寫的求情信均指被告過往品格良好。

X事後對性看法扭曲認為人與人只有利益關係

特委法官郭棟明判刑時指，案發期間，X年僅13至15歲，卻遭被告三度闖入浴室性侵，涉案行為包括裸體共浴、以手指插入下體、以舌舔下體。郭官強調性侵兒童屬極嚴重罪行，受害人年幼易受傷害。被告身為繼父，嚴重違反誠信，以「身體檢查」為藉口，有預謀地侵犯繼女，完全為滿足一己獸慾。

郭官指，被告行為重大摧毀X的家庭關係，令X對母親的信任及依靠粉碎，失去可遮風擋雨的家庭。X現時對性的看法扭曲，認為人與人之間不外乎利益關係，甚至不斷出現稍縱即逝的自殺念頭。郭官引述X指她一直啞忍被告性侵行為，皆因當時寄住於被告住所，故為了安穩生活而啞忍。

官：X生母為被告求情卻無表達對女兒關懷令人婉惜

郭官稱女童X的生母Y疏於管教，處理X投訴被告的方法傷透X的心，令X無依無助。X更曾指學校社工就像她半個爸爸，郭官直言：「聞者傷心，令人極度傷感」。而被告行使權利出庭自辯，但從他作供的內容及態度可見，他沒有任何悔意，故沒有任何減刑因素。

郭官認為被告雖有家人朋友支持，聲稱他過往品格良好，但干犯如此重大罪行，已無可挽回，更何況被告曾在2019年因犯襲擊致造成身體傷害罪，被判200小時社會服務令。郭官另提到X的生母Y為被告求情時，絲毫沒有表達對X的關懷，實在令人婉惜，未能預見X及Y兩母女關係日後可進一步修復。

郭官強調X現年只是17歲小女孩，被告現年42歲，案發時37至39歲，被告作為繼父，嚴重違反誠信，為滿足一己獸慾，以身體檢查為藉口肆意侵犯X，行為一次比一次更猥褻、更變態，可見被告食髓知味，完全是有預謀而非衝動犯案，行為令人髮指，最終就3罪判囚7年。

案件編號：HCCC182/2025

法庭記者：劉曉曦