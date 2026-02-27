紅山半島74號屋涉僭建及佔用官地 專家證人指航拍照見涉事地段有兩層疑似平台

富商陳天賜及其妻袁慧明名下公司所持紅山半島74號獨立屋涉僭建及佔用官地遭票控，案件今於東區法院續審。控方傳召土地測量師專家證人作供，稱透過航空相片和攝影測量圖則，觀察到涉案74號屋外的政府土地於2018年以前並無構築物，後來才出現棚架和灰色部分，出現兩層疑似平台，其中一層在紅山半島山泥傾瀉事件後消失。案今午續審。

被告Future Ocean Limited被地政總署票控1項不合法在未批租土地上建造構築物罪，及被屋宇署檢控6項明知而未事先獲得建築事務監督的書面批准及書面同意，便展開或進行建築工程罪。被告公司沒有律師代表，由袁慧明代表應訊。

地政總署測繪處高級土地測量師陳憲怡供稱，她在2008年成為香港測量師學會土地測量組專業會員，及至2012年3月加入地政總署，並曾到房屋署工作，主要職責是保障政府土地不被非法佔用，她會提供土地界線測量服務，利用各種測量科技搜集「地物（ground feature）」證據，分析數據、繪製圖則及測定地界，測量科技亦包括利用航空照片斷定地界，透過觀察相中地物的改變來撰寫報告，她在相關測量工作已有逾10年經驗。

裁判官鄭潤聰批准陳憲怡以土地測量師專家證人身份作供，陳採納其專家報告，指透過航空相片，可以觀察到涉案紅山半島74號屋外的政府土地於2018年以前並無構築物，直至2019年的相片才看到棚架，推斷當時有工程進行中，及至2020年在該政府土地可以看見灰色部分，透過觀察攝影測量圖則，陳認為該處疑似出現了兩層分別高26米和23米的平台；後來相片顯示該處疑有草披地物，但看不清細節，及至2023年9月22日、亦即山泥傾瀉事件發生後，該處23米高的疑似平台消失，僅剩下26米高的疑似平台。

袁慧明盤問時，指過往航空相片沒有拍攝到構築物，不一定代表當時沒有。陳憲怡同意，但指2021年1月至2023年3月期間的相片中，在74號屋外的相同位置沒有看到明顯變化，能看到形狀一樣的構築物。袁續指2006年前、即74號屋交易日前的相片沒有拍攝到構築物，可能是被樹蔭遮蔽。陳憲怡同意。

