涉於觀塘游泳池兩度非禮同一人 18歲青年獲准保釋至5月再訊
更新時間：12:22 2026-02-27 HKT
發佈時間：12:22 2026-02-27 HKT
18歲青年涉去年於觀塘泳池兒童游泳池及淋浴間內兩度非禮同一人，被控2項非禮罪，今於觀塘裁判法院首次提堂。署理主任裁判官鍾明新應申請押後案件至5月22日，待辯方索取文件。期間被告獲准以500元保釋、須定期報到、不得直接或間接接觸控方證人，以及不得返回案發地點。
被告黃子軒，報稱香港大學高級文憑學生，被控兩項猥褻侵犯罪。控罪指黃於2025年10月8日，在香港九龍觀塘翠屏道2號觀塘游泳池，分別在兒童游泳池及淋浴間內猥褻侵犯另一人，即X。
案件編號：KTCC384/2026
法庭記者：雷璟怡
