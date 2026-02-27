港鐵與愛協合作 3.1辦 「狗狗行善日」 1200名乘客可帶寵物狗乘搭重鐵

港鐵今年參與香港愛護動物協會（愛協）舉辦的「全城狗狗行善日2026」。於周日（3月1日）活動當日，港鐵將首次開放重鐵網絡，提供1,200個活動名額，已登記及捐款的參加者均取得「港鐵一日狗狗同行手帶」，每程可攜帶一隻寵物狗，乘搭港鐵重鐵路綫（機場快綫、香港西九龍站、馬場站、羅湖站、落馬洲站、港鐵巴士及接駁巴士除外）和輕鐵出行，使用次數不限。

為保障鐵路營運安全、維持環境衛生，以及確保寵物狗及其他乘客的乘車安全，參加者必須遵守相關乘車規定，包括使用重鐵列車的尾卡及將寵物放入寵物袋等。港鐵公司將密切留意鐵路綫的運作，並於轉車站及繁忙車站加派人手協助乘客。由於活動於迪士尼樂園度假區舉行，預期當日早上7時至8時之間，會有較多參加者乘搭鐵路前往迪士尼站，人流較繁忙，請乘客為行程預留時間。

港鐵呼籲乘客之間互相尊重及包容，一起營造和諧的乘車環境。如乘客希望和寵物狗保持距離，請在活動當天選擇其他車廂乘車。