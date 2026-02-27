Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火｜4月底安排居民返單位執拾 卓永興：「內傷」嚴重無𨋢無電 要有斷捨離準備

社會
更新時間：11:06 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:06 2026-02-27 HKT

宏福苑大火發生至今三個月，政府早前已公布後續安置工作。大埔宏福苑火災「緊急支援及募捐工作組」組長、政務司副司長卓永興表示，計劃安排受火災波及的7座樓宇居民，在安全前提下分批返回單位執拾物品，未來兩個月會進行前期準備工作及加固大廈等，預料最快4月底實行，具體詳情下月公布。

曾到場視察 單位設封鎖線避免住戶靠近危險位置

卓永興解釋，由於行動涉及超過1,700戶居民，規模龐大且執行難度高，需要周全部署及大量前期準備工作。行動須確保樓宇結構安全，例如天花及牆身狀況良好。他透露，屆時將會安排警員、社署社工或臨床心理學家陪同居民上樓。

他表示，明白住戶希望回到單位執拾個人物品，但由於現場無水無電、無升降機，住戶要有「斷捨離」的準備，「大件物品未必可以搬到」。他稱曾到過現場，部分單位嚴重焚毀，甚至「窗都無埋，地下遍布瓦礫及鐵枝等」，因此單位內將設封鎖線，避免住戶靠近有危險的位置，也不適宜太多人進入單位，「知道部分住戶有嘢想執，但每戶入去都會有人陪同，如果太多人會唔會太逼？幾多人才合適？呢個都係政府要小心考慮。」

嚴重毀損單位預先拍照  不涉私隱問題

對於部分高層且損毀嚴重的單位，卓永興關注到年長業主上樓或有困難，當局計劃預先派員為這些單位拍攝內部照片，供業主參考以協助他們決定是否上樓。但他強調，此安排並非以拍照取代居民親身返家執拾。至於是否涉及私隱問題，他強調，只有嚴重焚毀的單位才會拍照，不涉其他未經火燒單位，而照片亦會只供戶主查看，「單位都燒到爛溶溶，應該無乜私隱問題。」

