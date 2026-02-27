李鎮強獲委任為監警會副主席 簡慧敏任成員 為期兩年
更新時間：11:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-27 HKT
政府今日（27日）宣布，委任李鎮強為獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）副主席及簡慧敏為監警會成員，任命由2026年3月1日開始，為期兩年。
保安局局長鄧炳強表示，非常感謝監警會為確保香港享有公平、有效和具透明度的兩層投訴警察制度作出的寶貴貢獻。他向已卸任的副主席邵家輝和委員陳澤銘致以衷心謝意，指兩位在任內積極參與監警會的工作及提供具建設性的意見，協助監警會發揮其獨立的監察職能，確保市民的投訴獲公平公正處理。
鄧炳強表示，政府會繼續全力支持監警會積極發揮其獨立的法定監察職能，維護香港公平公正、對公眾問責的投訴警察制度。
上述任命由行政長官根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（《監警會條例》）（第604章）第5條作出。
監警會根據《監警會條例》成立，該會為獨立法定組織，負責監察和覆檢投訴警隊成員個案的調查工作。《監警會條例》對監警會的職能和權力，以及兩層投訴警察制度賦予法定基礎。警方亦必須根據條例履行其法定責任，遵從監警會提出的要求。監警會現時有一名主席、兩名副主席及13名非官方成員。
