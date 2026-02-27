每日雜誌｜迎「團進團出」禁區 串連景點豐富體驗 打卡式觀光乏經濟效益 冀團費補貼帶動人流

近年政府逐步解禁邊境禁區，將沙頭角、紅花嶺等地納入旅遊版圖。有旅遊業界人士表示，開放邊境禁區景點具吸引力，能將傳統商業區人流分散至鄉郊，並為地區經濟注入動力。惟有民間組織指出，沙頭角開放後，部分旅客只是「打卡式」觀光，停留時間短，經濟效益未能持久，不少新店舖因人流回落而相繼結業，期望當局未來能規劃更多特色旅遊路線，串連禁區景點與村落，豐富旅客的歷史、文化及藝術體驗。

本港早於2022年6月起首階段開放沙頭角邊境禁區，供持有效禁區許可證的旅客進入，認識當地歷史文化、自然風光及旅遊景點。保安局回覆指，開放沙頭角邊境禁區計劃實施至今運作暢順，已有接近31萬人次以旅客身分申請禁區許可證進入沙頭角；計劃取得旅遊業界、旅客和居民十分正面的回應。

「深度遊（香港）」董事總經理黃楊程表示，公司至今已協助逾1萬人次旅客申請沙頭角旅遊禁區許可證，現時每月仍舉辦至少10個沙頭角旅行團，每團約30至100人不等，客源9成為本地旅客。除傳統長者團外，近期亦有不少中小學包團，並接待來港進行學術交流的廣東省大學生，帶領他們體驗客家文化、認識沙頭角的邊境歷史，整體評價不俗。

中英街內豎立多塊界石，昔年用以標明「中英地界」。

半日遊欠深度 食檔禮品店曇花現

惟他坦言，區內餐飲設施主要服務居民，難以應付大量旅客，因此旅行社多安排半日遊行程，或將用餐環節移至禁區以外進行。

沙頭角故事館館長李以強不諱言，目前沙頭角的「神秘感」正逐漸消退。他提到，當初為配合沙頭角開放，政府將廢地整建成中英街花園，並增設火車頭擺設及海濱觀景台，提升社區整體環境。他指，2024年初全面開放時，政府資助旅行團一度帶來大量人潮與商機，居民紛紛開設餐廳、小食檔及禮品店，然而隨着下半年資助結束及天氣轉熱，人流迅速回落，不少新開店鋪於年底相繼結業，社區經濟重回平淡。

他續指，不少旅客以「打卡式」觀光為主，對邊境歷史及客家生活文化認識有限；加上禁區範圍較小，若缺乏導賞員講解，旅客往往在一小時內便可走完整個行程。此外，沙頭角本為連接吉澳、鴨洲及荔枝窩的集散點，但他指由於旅客未能即興進入禁區乘搭街渡，使用率一直偏低，未能充分發揮樞紐功能。

據悉，沙頭角中英街最快下月開放參觀，首階段採取「團進團出」形式及設每日配額。

沙頭角故事館館長李以強期望，政府與業界推出更多串連村落的特色旅遊路線。

串連村落 多元體驗添重遊誘因

李以強建議政府與業界可透過設計完善的旅遊路線，串連鄰近的吉澳、鴨洲及荔枝窩等各具特色的村落，為旅客帶來更多元的體驗。他舉例指，前往鴨洲可欣賞獨特的海蝕地貌，或去荔枝窩品嚐地道的客家菜，相信透過不同特色路線，能增加重遊誘因。

消息指，沙頭角中英街最快於下月以「團進團出」的方式予旅行團參觀，並設每日配額。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，對絕大多數未曾到訪的香港市民具一定新鮮感，「這是有吸引力的旅遊項目，我相信可以長期去做的。」他透露，政府已與業界就配額分配與開放細節進行初步討論，預計初期旅客人數不會太多，相關導遊配套問題不大，並強調需在發展旅遊與居民作息之間取得平衡。

黃楊程表示，業界近期已接獲不少查詢，預計名額會以抽籤方式分配。他亦期望政府可再次提供團費補貼，降低參團成本，帶動人流。

李以強則預料，開放中英街或會與初期開放沙頭角時，帶來短暫熱潮，惟擔心若倉促於下月推出，準備或未臻完善。他指，目前能前往中英街，及深入熟悉該地歷史的導遊人數有限，若講解深度不足，行程或流於表面觀光及購物，影響旅遊體驗，「正式開放之前，是不是需要先訓練導遊？」

沙頭角以外，政府去年亦豁免乘坐專營小巴，經橫瀝至蓮麻坑村村口的一段邊境禁區路段，往返蓮麻坑村的市民及旅客毋需申請禁區通行證。

紅花嶺郊野公園保存許多邊境軍事遺跡。 政府新聞處

蓮麻坑礦洞曾是本港規模最大的鉛礦場。 政府新聞處

研承載力 護生境保村民安寧

李以強指出，鄰近的紅花嶺郊野公園內擁有邊境軍事遺跡，如日軍機槍堡、戰壕及麥景陶碉堡，建議政府考慮將該些建築轉化為「歷史展覽館」，打造兼具抗戰歷史與自然景觀的行山路線。此外，蓮麻坑村亦擁有採礦歷史與客家村落特色，但前往礦洞需攀爬逾900級石級，加上村民重視生活安寧，提醒推廣時必須加強宣導，以減少對居民的滋擾。

綠色和平項目主任夏淳權指出，邊境地區蘊藏多個生態敏感地帶，推動旅遊時應先進行承載力研究，不僅計算旅客人數，更要分析不同生境對人為干擾的忍受程度，以及旅客期望的體驗模式。政府再因應相關數據，制定具體行為指引與限制，確保發展與保育並行。

他又提到，過去西貢曾出現過度旅遊的情況，建議政府提前進行旅客趨勢研究，檢視現行法例是否存在漏洞，並建立清晰的政策指引與執法機制，讓前線部門有法可依，防止破壞行為發生。

環團冀適時調整旅遊策略 減少生態影響

保安局早前向立法會提交文件，擬年中開放米埔部分禁區，並修訂邊境禁區界線。有環保團體表示，開放米埔能讓市民欣賞高價值自然環境，但米埔屬生態敏感地帶，冀政府以科學為本，根據長期監測結果適時調整旅遊策略，以減少對生態的影響。

世界自然基金會香港分會（WWF）米埔保護區及遷飛路線保育項目總監文賢繼表示，適度開放米埔有助增加公眾對生物多樣性的認識及環保意識，惟米埔屬國際重要濕地的一部分，多年來人為干擾極低，已形成生態價值極高的環境，一旦人流急增而欠缺有效管理，將對棲息地及物種造成壓力。

WWF多年來負責管理米埔及舉辦導賞團，文賢繼分享，該會在保護區內設有19間觀鳥屋、屏風及指定參觀路線，配合入口消毒措施及嚴格行為守則，包括靜音慢行、穿着素色衣物、不干擾野生動物及保持觀賞距離等。

當局早前向立法會提交文件，擬修例取消部分米埔邊境禁區。 保安局

黃色範圍為政府建議取消的米埔邊境禁區；綠色線則為修訂的邊境禁區界線。

進入米埔沼澤仍須申許可證

他預料，取消米埔部分禁區，可能導致公眾誤以為可以自由出入，增加誤闖風險及查詢壓力，會研究增加人手，並加強監測。他亦提醒，日後進入米埔沼澤仍須向漁護署申請許可證，並非全面自由開放；一般公眾可透過該會或其他保育團體的導賞團，以團體許可證入內。

文賢繼亦期望政府以科學為本，根據長期監測結果適時調整旅遊策略，旅遊業界則可與保育機構合作，確保行程符合持續發展原則，旅客也應在到訪前先了解該地生態價值，遵守自然守則。

大澳林村成功引入文創店可做借鑑

近日公布的《財政預算案》提出撥款2億元，推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，過往旅客多集中在尖沙咀、旺角及中環等傳統商業區，導致部分地區生意應接不暇，另一些地區則缺乏客源支撐經營。他期望日後透過提升鄉郊旅遊的闊度，將旅客分散至不同地區，並延長他們留港的時間，從而保留具特色的地方及店舖。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，大澳、林村等鄉村近年引入咖啡店、文創商店等，廣受旅客歡迎。

他提到，大澳、林村等鄉村近年成功引入咖啡店、文創商店等商業元素，廣受旅客歡迎；若其他村落具備條件並願意投入鄉郊旅遊，發展空間將大有不同，「透過注入商業元素，不僅能重振鄉村活力，更能讓當地居民實質受益。」他亦建議結合北部都會區規劃，將分散的自然景點及鄉郊串連成區域性旅遊圈，便利旅客到訪香港山野與鄉郊。

綠色和平項目主任夏淳權亦強調，旅遊發展應遵循「鄉郊共融」原則，必須尊重當地村民及歷史文化。他認為，理想的生態旅遊應建立在旅客與社區的良性溝通上，並呼籲政府建立完善的政策或守則，避免「後知後覺」的補救模式，「自然環境一旦受損，可能產生不可逆轉的情況，若讓旅客看到被破壞的景觀，最終也會損害旅遊體驗。」

