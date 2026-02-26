Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜車主趕「一換一」尾班車 有車行一晚售逾350輛 代理：已多預400新車

社會
更新時間：18:51 2026-02-26 HKT
發佈時間：18:51 2026-02-26 HKT

新一份《財政預算案》宣布，電動車首次登記稅寬減，包括「一換一」計劃，下月31日屆滿後不再繼續。同時是MG代理的富利堡集團主席及行政總裁黃毅力表示，昨晚（25日）售出逾350輛電動車，較平日多近17倍，更有顧客疑誤以為未能趕及買車而情緒激動，「我們有現貨，不需要那麽急在昨晚凌晨前落訂。」

已準備第二批400輛新車 冀3月底前清貨

黃毅力透露，車廠已調派生產綫支持出貨，車行亦已準備第二批400輛新車，冀「一換一」計劃結束前清貨。他預計，計劃結束後，電動車銷量將跌5至6成，以稅前車價15萬元以上的型號較受打擊。

已部署售4款新型混能車：不會有充電難問題

不過黃毅力補充，車行已部署售賣4款新型混能車，相信混能車可填補電動車銷情空缺，「混能車不會有充電問題，香港很多地方不能充電；第二，混能車過去之所以弱勢，是因為電動車有補貼；第三，現在混能車電池續航力都比較長，例如廣汽集團的『E9』，一缸油行到1200公里，又可以當電車用。」

運輸署指，政府會就2026年2月25日或之前已訂購的電動私家車，或已由車主安排付運來港自用的電動私家車，實施一次性安排。有關申請必須於2027年2月24日或之前提交，才能夠以調整前的寬減額繳付汽車首次登記稅。

運輸署預期，3月31日「一換一」計劃完結前，申請數量將大幅增加，處理申請時間會相對較長；車主如欲查詢申請進度，請先向相關註冊分銷商/註冊進口者確認其遞交申請的日期，讓署方能更有效地跟進個案。

私家車首次登記稅，車價首15萬元稅率46%，次15萬元稅率86%，再之後20萬元稅率115%，餘下車價稅率增至132%。現時一般電動私家車，首次登記稅寬減額上限5.85萬元；「一換一」計劃下，車主取消燃油車登記，改買50萬元以下新電動車，首次登記稅寬減上限17.25萬元。

以購買一架282,800元的特斯拉Tesla Model Y Premium後輪驅動版為例，「一換一」後只需293,508元，計劃取消後連稅價達466,008元，貴了約58.77%。較「入門」的廣氣GAC Aion UT「一換一」價142,800元，計劃取消後連稅價也要208,488元，貴了46%。

記者：蕭博禧

