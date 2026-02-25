財政預算案2026︱科技園公司歡迎深化創新科技布局措施 加速人工智能產業化

新一份《財政預算案》出爐。科技園公司歡迎2026-27年度預算案驅動創科發展，結合市場力量，加速人工智能（AI）產業化，推動科技創新與產業創新深度融合。科技園公司將全力配合相關措施，並全速推進INNOPOLE的建設，實現北都成為國際創科新城的願景。

科技園公司主席查毅超表示，樂見《財政預算案》提出多項以創科為主題的措施，為產業鏈奠定堅實基礎，並以人工智能+及生命健康等科技繼續驅動香港創科向前。預算案提出多項措施主動對接國家「十五五」規劃，科技園公司定必積極融入國家發展大局，與政、產、學、研、投緊密合作，發揮「一國兩制」下「引進來、走出去」的獨特優勢，加快提升新質生產力，匯聚企業、資金和人才，助力香港建設成國際創新科技中心，貢獻國家科技強國建設，推動經濟多元及高質量發展。

科技園匯聚逾500 AI創科企業

科技園公司支持特區政府提速推動人工智能產業化，並促進AI與各產業的深度融合，同時亦鼓勵AI的廣泛應用，包括成立「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略；同時亦撥款及提出措施作全民AI培訓。科技園公司匯聚超過500間人工智能創科企業及5,000多名AI技術專才，當中包括多家本地培育的獨角獸企業，未來將繼續聚焦推動AI與生命健康科技、新材料、新能源、微電子等前沿產業深度融合，結合數碼科技與傳統優勢，回應社會發展需要，促進香港經濟多元化發展。

全力支持成立新田科技城專屬公司

科技園公司作為香港創科旗艦，全力支持政府成立新田科技城專屬公司，推動開發新田科技城的工作。新田科技城將成為創科重鎮和發展新質生產力的重要基地。

按政府早前公布，科技園公司為新田科技城當中約20公頃用地進行規劃研究，並定名為INNOPOLE項目，並將全力配合政府，日後與專屬公司協調發展新田科技城，擴大創科生態圈，吸引企業及國際人才進駐，善用香港國際化優勢，做好聯通內地與世界的橋樑。

科技園公司喜見政府建議向立法會申請注資100億元予河套香港園區（即科技園公司子公司港深創新及科技園），加速園區發展，提供重要基礎設施，進一步加強對初創企業的支持，及成立創投基金，助力初創生態蓬勃發展。

科技園公司歡迎政府加速推進香港新型工業化發展，包括透過推出「新型工業菁英企業培育計劃」，扶持對本港新型工業有貢獻的高增長企業，助力培育新興和未來產業；預留2.2億元在香港建設首個境外的國家製造業創新中心，並正研究本港新型工業中長期發展策略。科技園公司將繼續透過大埔、元朗和將軍澳的三個創新園，支持更多先進製造業成果轉化，推動高增值新型工業化發展。

續致力構建完善生命健康科技生態圈

科技園公司欣見政府推出不同措施支持發展新興產業，例如100億元「創科產業引導基金」，積極推進具身智能、量子科技、新材料等研究和應用；同時政府亦支持生物醫藥技術研發轉化、將成立「國際臨床試驗學院」等。目前，科技園公司匯聚超過300間生命健康科技相關企業，當中不乏世界一流的生物醫藥公司，科技園公司將繼續致力構建完善的生命健康科技生態圈，提升香港在相關領域的國際影響力。

科技園公司將全力配合《財政預算案》提出的措施，加強相關配套，提升香港作為全球原始創新策源地的影響力。同時繼續與各界攜手，成就更多科技成果轉化，加速培育頂尖科技企業與人才，助力本地創科企業把握大灣區機遇並開拓海外市場，引領香港創科發展邁向新里程碑，為國家創科發展貢獻力量。