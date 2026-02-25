財政預算案2026｜貿發局積極配合 助企業把握「十五五」機遇「出海」 促進企業把握創科機遇

新一份《財政預算案》今（25日）出爐。香港貿發局表示，歡迎預算案中多項措施聚焦強化香港作為國際金融、貿易、航運及創新科技中心地位，加速新型工業化及數碼轉型，同時大力支持企業融入國家發展大局、把握「十五五」規劃機遇，包括持續優化營商環境、推動人工智能及綠色可持續發展，以及透過多項措施鞏固香港「內聯外通」的獨特優勢，助力香港經濟實現高質量發展。

貿發局積極配合政府施政方向

貿發局主席馬時亨表示，《財政預算案》一系列前瞻性措施，包括首次制訂香港的五年規劃，向「 BUD專項基金」注資2億元，充分體現特區政府對香港中小企的支持，和對經濟轉型及高質量發展的重視。貿發局將積極配合政府的施政方向，全力落實國家「十五五」規劃，支持香港鞏固並提升作為國際金融中心、航運、貿易中心的地位，並建設國際創新科技中心和國際高端人才集聚高地，擴大全球商貿網絡，深耕東盟、中東市場，並探索更多新興市場，助力香港進一步發揮共建「一帶一路」關鍵節點角色 。

貿發局繼續為港企提供增值服務

馬時亨補充，香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」，具備「內聯外通」的獨特優勢，既能有效把國際資本、技術、人才及先進管理經驗引進來，協助內地及本地企業升級創新，助力內地企業透過香港專業服務平台穩健「出海」。貿發局作為「內地企業出海專班」核心成員，將進一步善用遍佈全球的51個辦事處網絡，開拓全球市場，分散風險並實現多元化發展。此外，貿發局將繼續為香港企業尤其中小企業，提供增值服務，賦能企業把握電商機遇，實現數碼轉型，提升競爭力。

全面「出海」支援服務

貿發局將繼續強化旗下的多元商貿平台，包括國際展覽、會議、商貿配對、市場資訊及電子商貿支援等，為企業提供一站式、全方位「出海」支援，涵蓋品牌推廣、供應鏈管理、專業服務對接及風險管理等。貿發局將提供更多具體措施及支援計劃，助力內地及香港企業把握國家發展戰略及全球市場機遇，有序拓展國際業務。

強化創科生態 助力企業把握機遇

《財政預算案》提出多項措施，推動香港建設國際創新科技中心。貿發局將繼續積極配合政府，通過旗下創科主題展覽、會議和活動，向內地及海外推廣香港的創科實力和生態優勢，促進跨行業及跨區域合作，並融入知識產權元素，提升整體競爭力及有效保障創新成果。香港國際創科展（InnoEX）是創新科技及工業局和貿發局策動的國際創科營商周（BIT Week）的核心旗艦活動，今屆活動將於4月舉行，展示尖端科技和全球創新成果，實現科技商業化及可持續增長。貿發局將繼續發揮香港作為國際商貿平台的獨特優勢，透過旗艦活動及高效的商貿配對和專業服務對接，協助商界拓展國際市場。

《財政預算案》也提到亞洲金融論壇明年將邁進20周年，貿發局會積極配合特區政府，加強金融賦能產業發展（「金融+」）的內容，利用全球產業峰會，推動金融更好服務實體經濟與優勢產業 。