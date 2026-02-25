連月有內地人來港使用億元偽鈔支票 56歲內地漢被控2罪還押候訊

去年4月有內地翁持逾千張「港幣五億元債券」到旺角銀行開戶，近月先後又有160億歐元匯款單提款、兌現100億美元支票及1億歐元支票事件。前日再有56歲內地漢來港涉嫌用面值5億港元偽鈔存款被捕，今早解至西九龍裁判法院首次提堂，被控行使偽製紙幣或硬幣及保管偽製紙幣或硬幣罪。案件押後至4月16日再訊，期間被告須還押候訊。

被告陈家兵持雙程證，報稱任職冷氣維修技工，被控於2026年2月23日，在香港九龍旺角彌敦道673號旺角匯豐大廈香港上海滙豐銀行內知道或相信有關流通紙幣，即一張偽製5億元港幣面額的偽鈔，是流通紙幣的偽製品，而將偽製品作為真的流通紙幣行使或付給；知道或相信3張總值5億100萬港元的偽鈔是流通紙幣，即3張偽鈔的偽製品，而在無合法權限或辯解下保管該偽製品。

案件編號：WKCC918/2026

本報記者