Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

連月有內地人來港使用億元偽鈔支票 56歲內地漢被控2罪還押候訊

社會
更新時間：17:20 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:20 2026-02-25 HKT

去年4月有內地翁持逾千張「港幣五億元債券」到旺角銀行開戶，近月先後又有160億歐元匯款單提款、兌現100億美元支票及1億歐元支票事件。前日再有56歲內地漢來港涉嫌用面值5億港元偽鈔存款被捕，今早解至西九龍裁判法院首次提堂，被控行使偽製紙幣或硬幣及保管偽製紙幣或硬幣罪。案件押後至4月16日再訊，期間被告須還押候訊。

被告陈家兵持雙程證，報稱任職冷氣維修技工，被控於2026年2月23日，在香港九龍旺角彌敦道673號旺角匯豐大廈香港上海滙豐銀行內知道或相信有關流通紙幣，即一張偽製5億元港幣面額的偽鈔，是流通紙幣的偽製品，而將偽製品作為真的流通紙幣行使或付給；知道或相信3張總值5億100萬港元的偽鈔是流通紙幣，即3張偽鈔的偽製品，而在無合法權限或辯解下保管該偽製品。

案件編號：WKCC918/2026
本報記者

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
5小時前
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
8小時前
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
01:46
財政預算案2026派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減車價貴幾多？即睇熱門車款現價比較
02:14
財政預算案︱電動車「一換一」取消 無稅務寬減貴幾多？即睇熱門車款比較 Tesla/BYD/豐田
社會
5小時前
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
01:48
游飈離世丨游飈遺下11歲女兒 妻心碎發文：我的巨人倒下了 黃文標憂孤兒寡母陷困境朋友圈發起籌款
影視圈
3小時前
財政預算案2026︱為何不派消費券？ 陳茂波：消費意欲有改善 非合適時間推
財政預算案2026︱「派糖」措施涉220億 比去年多1.8倍 為何不派消費券？ 陳茂波：非合適時間推
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
01:48
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
10小時前
電動車「一換一」取消！須趕及3.31尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
01:07
財政預算案2026︱電動車「一換一」3.31後取消！須趕及尾班車 否則失最高$17萬稅務寬減
社會
5小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
2026-02-24 17:02 HKT