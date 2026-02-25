財政預算案2026｜未來5年公營房屋建屋量近20萬 未來3至4年一手私樓潛在供應10萬伙
發佈時間：12:54 2026-02-25 HKT
新一份《財政預算案》今日(25日)公布。政府表示，未來五年公營房屋的總建屋量約為 196,000 個單位，而私營房屋未來未來五年預計落成量：每年平均約 17,000 個單位。
公營房屋
- 未來五年的總建屋量約為 196,000 個單位，比本屆政府上任時的五年期增加超過 80%。
簡約公屋
- 去年落成量：約 9,500 個單位
- 目標：在 2027/28 年度前完成約 30,000 個單位
簡樸房
簡樸房規管制度將於三月起實施，並有 48 個月的過渡安排。
私營房屋
未來五年預計落成量：每年平均約 17,000 個單位，較過去五年平均數減少約 8%。
未來三至四年潛在供應：約 104,000 個一手私人住宅單位。
潛在土地供應可建逾2.2萬單位
- 來年賣地表包括九幅住宅用地
- 預計全年的潛在土地供應可供興建約2.2萬多個單位
