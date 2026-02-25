財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制

新一份《財政預算案》今日出爐，據了解，政府計劃撥款1至2億元成立「北都城鄉共融基金」，旨在推動鄉郊文化旅遊發展。新界北立法會議員譚鎮國認為，發展與保育必須並行，建議可考慮設立旅客數量上限及預約制度，以平衡訪客體驗與居民生活質素。

譚鎮國今早（25日）在電台節目中對基金表示歡迎，他認為城市與鄉村之間可以建立平衡且互惠的關係，在推動北部都會區發展的同時，亦應讓城鄉共享發展成果。

他指出，北都內不少鄉郊地區擁有深厚的文化價值，具備優厚條件發展鄉郊旅遊。他以早前舉行的錦田鄉酬恩建醮為例，形容這類扎根社區、富有傳統色彩的活動，吸引力絕不遜於國際盛事。他期望基金能發揮催化作用，將北都豐富的自然與文化資源轉化為獨特的旅遊資產，既能創造就業，亦可帶動鄉郊經濟發展。

倡為鄉郊場地「拆牆鬆綁」 整棟村屋可作商業用途

譚鎮國強調，推動城鄉共融，資金固然重要，但長遠更需政策配合。他建議為鄉郊場地「拆牆鬆綁」，考慮容許整棟村屋轉作商業用途，例如開設餐廳或度假屋；祠堂亦可舉辦具傳統特色的活動，如盆菜宴等。他呼籲政府考慮設立專責小組，提供一條龍服務，協助申請人處理相關牌照及場地審批程序。

譚鎮國透露，據悉基金或以先導計劃形式推行，鼓勵地區組織及民間團體申請。他提到，北都最東面的藍綠康樂旅遊生態圈，涵蓋紅花嶺、蓮麻坑及沙頭角等沿海村落與島嶼，擁有豐富自然資源、保護區及海岸公園，極具發展潛力，對本地及國際旅客均具吸引力。

沙頭角具條件發展成海鮮美食街

他又以沙頭角為例，指該區擁有獨特歷史背景及優美海岸線，具備條件發展為如西貢般的海鮮美食街。他建議可考慮全面開放沙頭角，打造標誌性旅遊項目，若試行成功，可再擴大基金規模，吸引更多投資者參與，實現雙贏。

不過，譚鎮國亦強調，發展鄉郊旅遊必須兼顧保育，建議可考慮設立旅客限額及預約制度，適度增加休憩空間，避免對居民生活造成過度影響，務求在旅遊發展與社區需求之間取得平衡。

沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安在同一節目中表示，推動鄉郊文化旅遊，關鍵在於政策配合。他形容，沙頭角禁區是目前發展的最大障礙，建議全面取消，指現時中英街已規範化，無需再設禁區。此外，他並呼籲簡化鄉郊活化項目的申請程序，以提升執行效率。

相關新聞：

財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊