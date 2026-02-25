Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026︱預算案或撥兩億設北都基金 譚鎮國倡設旅客限額及預約制

社會
更新時間：10:37 2026-02-25 HKT
發佈時間：10:37 2026-02-25 HKT

新一份《財政預算案》今日出爐，據了解，政府計劃撥款1至2億元成立「北都城鄉共融基金」，旨在推動鄉郊文化旅遊發展。新界北立法會議員譚鎮國認為，發展與保育必須並行，建議可考慮設立旅客數量上限及預約制度，以平衡訪客體驗與居民生活質素。

譚鎮國今早（25日）在電台節目中對基金表示歡迎，他認為城市與鄉村之間可以建立平衡且互惠的關係，在推動北部都會區發展的同時，亦應讓城鄉共享發展成果。

他指出，北都內不少鄉郊地區擁有深厚的文化價值，具備優厚條件發展鄉郊旅遊。他以早前舉行的錦田鄉酬恩建醮為例，形容這類扎根社區、富有傳統色彩的活動，吸引力絕不遜於國際盛事。他期望基金能發揮催化作用，將北都豐富的自然與文化資源轉化為獨特的旅遊資產，既能創造就業，亦可帶動鄉郊經濟發展。

倡為鄉郊場地「拆牆鬆綁」 整棟村屋可作商業用途

譚鎮國強調，推動城鄉共融，資金固然重要，但長遠更需政策配合。他建議為鄉郊場地「拆牆鬆綁」，考慮容許整棟村屋轉作商業用途，例如開設餐廳或度假屋；祠堂亦可舉辦具傳統特色的活動，如盆菜宴等。他呼籲政府考慮設立專責小組，提供一條龍服務，協助申請人處理相關牌照及場地審批程序。

譚鎮國透露，據悉基金或以先導計劃形式推行，鼓勵地區組織及民間團體申請。他提到，北都最東面的藍綠康樂旅遊生態圈，涵蓋紅花嶺、蓮麻坑及沙頭角等沿海村落與島嶼，擁有豐富自然資源、保護區及海岸公園，極具發展潛力，對本地及國際旅客均具吸引力。

沙頭角具條件發展成海鮮美食街

他又以沙頭角為例，指該區擁有獨特歷史背景及優美海岸線，具備條件發展為如西貢般的海鮮美食街。他建議可考慮全面開放沙頭角，打造標誌性旅遊項目，若試行成功，可再擴大基金規模，吸引更多投資者參與，實現雙贏。

不過，譚鎮國亦強調，發展鄉郊旅遊必須兼顧保育，建議可考慮設立旅客限額及預約制度，適度增加休憩空間，避免對居民生活造成過度影響，務求在旅遊發展與社區需求之間取得平衡。

沙頭角鄉事委員會副主席曾玉安在同一節目中表示，推動鄉郊文化旅遊，關鍵在於政策配合。他形容，沙頭角禁區是目前發展的最大障礙，建議全面取消，指現時中英街已規範化，無需再設禁區。此外，他並呼籲簡化鄉郊活化項目的申請程序，以提升執行效率。

相關新聞：

財政預算案前瞻︱《星島》消息：政府擬預留約2億元成立「北都城鄉共融基金」 推鄉郊文化旅遊

↓預算案專頁↓

↓預算案專頁↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者的家人
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播︱成立「稅務政策諮詢委員會」檢討稅制 更好支持經濟發展
政情
1小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
4小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
19小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
18小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
21小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
18小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
23小時前