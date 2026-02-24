橋咀島︱環團批漁護署巡5分鐘即走 署方：該處非海岸公園 以宣傳教育為主

西貢郊遊熱點新年期間吸引不少遊客打卡，生態環境情況備受關注。環保團體綠色和平在社交平台指，上周末前往橋咀考察，發現連島沙洲有大量遊人挖掘海岸生物，包括螃蟹、海螺及蜆等，更有遊人以金屬工具挖掘。根據團隊現場考察發現，漁護署職員下午2時8分於連島沙洲現身，向遊人作口頭勸喻，但逗留僅約5分鐘就離開沙洲。漁護署今日（24日）回應稱，橋咀洲的海岸範圍並非郊野公園、海岸公園或海岸保護區，目前透過各種宣傳教育工作，提高遊人的環境保護意識，進行水上活動及觀賞生態時，避免干擾海洋生物及影響海洋生態。而在春節黃金周期間，署方每日派員上午10點至下午3點，在橋咀洲向遊人派發宣傳單張。

環團指署方早退現「執法真空」

綠色和平指出，連島沙洲作為著名地質景點，潮退沙洲露出海面的時段為人流高峰。根據官方資料，2月22日退潮時間為下午5時至6時，而團隊統計發現遊人挖掘高峰時段為下午4時，有多達33人同時挖掘海岸生物。然而，由於漁護署職員早已離開，導致沙洲出現「執法真空」，未有任何執法人員作呼籲同執法，制止遊人破壞生態。

黃金周期間 每日派宣傳單張4小時

漁護署表示，春節不是進行水上活動旺季，但今年農曆新年黃金周2月15日至2月23日期間，署方仍按黃金周前定下的部署，每日派員上午10時至下午3時在橋咀洲向遊人派發宣傳單張，推廣海洋保育信息，呼籲遊人欣賞自然時，同時亦須守護自然，並提醒遊人愛護島上地貌及生態，切勿採集、騷擾或傷害海洋生物，島上遊人普遍配合漁護署人員勸諭。

漁護署亦表示，為加強保護海岸生態，正檢討長遠管理策略，研究未來包括將橋咀洲納入海岸公園。

