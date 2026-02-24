Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜何永賢社交平台發一文睇 扼要講述主要內容及操作細節

社會
更新時間：17:45 2026-02-24 HKT
發佈時間：17:45 2026-02-24 HKT

政府於上周六(21日)公布宏福苑長遠居住安排，將收購宏福苑A至G座業主向政府出售業權，未補地價單位每平方呎8,000元，已補地價單位每平方呎10,500元。業主可選擇包括「樓換樓」等方案，在6月底前簽臨約可最快於9月優先揀樓。

房屋局局長何永賢今日(24日)在社交平台發文，指財政司副司長黃偉綸及房屋局團隊馬不停蹄進行解說，昨日(23日)到立法會房屋事務委員會進行特別會議，向議員詳述有關安排，並聆聽議員聲音。為讓居民和市民更了解方案，她在社交平台扼要講講幾個主要內容，讓大家一文看清。

受影響的A至G座業主向政府出售業權後，可從以下多元選項中三選一：

取得收購金額後  獲三項多元選項

  • 直接取得收購金額：業主可領取款項後自行安排住屋。
  • 參與「特設銷售計劃」：業主取得收購金額後，可購買房委會或房協的資助出售單位。
  • 選擇「樓換樓」：業主可以「多除少補」方式，直接向房委會或房協換購資助出售單位。

獲兩年綠表資格   未補地價購房委會或房協單位

相關業主將獲發為期兩年的綠表資格，可於資助出售單位的第二市場，自行購買未補價的房委會或房協單位。

頌雅路西單位貼近宏福苑 單位供應充足

何永賢指，大埔頌雅路西項目可提供約1500個單位，單位實用面積將全部為400多平方呎，貼近宏福苑單位的面積。

房委會和房協亦將合共提供約3900個單位，數量為問卷中表示有興趣居民的三倍以上。單位選項多元，包括九龍灣、觀塘、啟德等市區項目，同時亦有較近大埔的粉嶺項目，以及可供原區安置的大埔頌雅路西項目。何永賢又指，居屋的推售數目已增加至現時每年約9000個單位，未來5年平均有1.2萬個單位，市民購買資助出售單位的機會亦大幅提高。

6月底前簽約可優先揀樓 當局將設專隊解說

她又稱，願意向政府出售業權的業主可參加「特設銷售計劃」，越早出售業權，揀樓次序亦會較前。其中在6月30日或之前簽訂臨時買賣合約的業主，將可獲安排於9月開始第一批揀樓。「特設銷售計劃」將於8月31日截止，計劃完結後，房委會便會把其餘的居屋和「綠置居」單位釋放給其他合資格人士申請。若有個別單位因遺產轉移問題未能趕及，政府將會作人性化考慮及特別處理。

為協助居民了解方案，政府已成立由房屋局統籌、超過100人的跨部門「解說專隊」，短期內將透過「一戶一社工」轉介，主動聯絡相關居民解說。

相關新聞：

宏福苑安置｜政府收購7座業權 未補價每呎$8000 已補價$10500 總收購價68億

宏福苑安置｜何永賢：「特設銷售計劃」提供3900個單位 業主6.30前簽定臨約將優先揀樓

宏福苑安置︱收購方案不包括宏志閣 黃偉綸：若過半業主有共識 樂意探討收購

宏福苑安置｜一文睇清問卷結果、收購價、「特設銷售計劃」詳情 越早簽約越早揀樓

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
22小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
11小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
22小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
8小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
8小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
6小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
22小時前
財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」
社會
7小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
3小時前