宏福苑安置｜何永賢社交平台發一文睇 扼要講述主要內容及操作細節

政府於上周六(21日)公布宏福苑長遠居住安排，將收購宏福苑A至G座業主向政府出售業權，未補地價單位每平方呎8,000元，已補地價單位每平方呎10,500元。業主可選擇包括「樓換樓」等方案，在6月底前簽臨約可最快於9月優先揀樓。

房屋局局長何永賢今日(24日)在社交平台發文，指財政司副司長黃偉綸及房屋局團隊馬不停蹄進行解說，昨日(23日)到立法會房屋事務委員會進行特別會議，向議員詳述有關安排，並聆聽議員聲音。為讓居民和市民更了解方案，她在社交平台扼要講講幾個主要內容，讓大家一文看清。

受影響的A至G座業主向政府出售業權後，可從以下多元選項中三選一：

取得收購金額後 獲三項多元選項

直接取得收購金額：業主可領取款項後自行安排住屋。

參與「特設銷售計劃」：業主取得收購金額後，可購買房委會或房協的資助出售單位。

選擇「樓換樓」：業主可以「多除少補」方式，直接向房委會或房協換購資助出售單位。

獲兩年綠表資格 未補地價購房委會或房協單位

相關業主將獲發為期兩年的綠表資格，可於資助出售單位的第二市場，自行購買未補價的房委會或房協單位。

頌雅路西單位貼近宏福苑 單位供應充足

何永賢指，大埔頌雅路西項目可提供約1500個單位，單位實用面積將全部為400多平方呎，貼近宏福苑單位的面積。

房委會和房協亦將合共提供約3900個單位，數量為問卷中表示有興趣居民的三倍以上。單位選項多元，包括九龍灣、觀塘、啟德等市區項目，同時亦有較近大埔的粉嶺項目，以及可供原區安置的大埔頌雅路西項目。何永賢又指，居屋的推售數目已增加至現時每年約9000個單位，未來5年平均有1.2萬個單位，市民購買資助出售單位的機會亦大幅提高。

6月底前簽約可優先揀樓 當局將設專隊解說

她又稱，願意向政府出售業權的業主可參加「特設銷售計劃」，越早出售業權，揀樓次序亦會較前。其中在6月30日或之前簽訂臨時買賣合約的業主，將可獲安排於9月開始第一批揀樓。「特設銷售計劃」將於8月31日截止，計劃完結後，房委會便會把其餘的居屋和「綠置居」單位釋放給其他合資格人士申請。若有個別單位因遺產轉移問題未能趕及，政府將會作人性化考慮及特別處理。

為協助居民了解方案，政府已成立由房屋局統籌、超過100人的跨部門「解說專隊」，短期內將透過「一戶一社工」轉介，主動聯絡相關居民解說。

