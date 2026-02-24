財政預算案2026︱電動車「一換一」傳取消？業界：已準備通宵營業試車 倘取消生意勢「半年寒冬」

新一份《財政預算案》明日（25日）出爐，不斷有消息傳出或將取消電動車「一換一」計劃的首次登記稅寬免，近月「趕尾班車」心態下電動車登記數字增多。富利堡主席及CEO黃毅力今早（24日）在電台節目表示，自消息傳出後，查詢電動車顧客變多，生意比平時亦增加約兩成。不過，他預料「一換一」計劃一旦取消，往後市場將迎來約半年銷售「寒冬」。

電動車一換一︱黃毅力：或通宵營業供試車 應對尾班車客人

倘明日宣布取消「一換一」，黃毅力指，為應對相信會湧現的「趕尾班車」購車潮，其集團已作好「兩手準備」，包括Showroom（展銷廳）通宵營業、甚至提供通宵試車服務。

財政預算案2026︱兩年前食「詐糊」賣唔出 今年入貨保守克制

回顧2024年類似情況，黃毅力指當時同樣傳政府取消「一換一」，導致業界因早前大量入貨而蒙受損失。他坦言，汲取兩年前經驗，這次代理們入貨方面普遍更為保守及克制。對於計劃取消的影響，黃毅力認為，稅務優惠的金額本身或許不多，但對消費者的心理影響卻會很大，解釋稱當車主習慣了的優惠突然消失，會嚴重打擊其購買意欲。他預測，「一換一」取消後的半年，業界銷情將非常慘淡，步入「半年寒冬」。

現今電動車性價比「無得抗拒」

被問到哪些人會選擇油車而非電車，黃毅力笑言，目前消費者選擇油車的唯一原因，通常是居住或工作環境缺乏充電樁。他坦言，現今電動車性能、價錢及駕駛表現已極具競爭力，其性價比「無得抗拒」。對於部分人擔心電動車加速太快、難適應、「會Chok」等問題，他認為這多數是個別美國品牌特性，而許多歐洲、日本及中國品牌的電動車已能做到如「油車」般暢順駕駛感。

車行近月以「最後機會」作招徠促銷，不少車主「趕尾班車」換電動車，享受稅務寬減。根據運輸署數字，計劃今年3月底屆滿，近月氣氛轉熱，今年1月已有3,241輛車完成登記，較去年每月平均數增加19.6%。

相關新聞：

財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切

財政預算案．前瞻︱電動車配額炒至2.8萬 業界稱到頂：延續「一換一」計劃價格自回落

大棋盤｜電動車「一換一」計劃將告終？行會成員籲勿一刀切 倡分兩階段削稅務寬免