《香港鐵路標準》出爐 設「鐵路審批組」提速提效 路政署：北環綫合併施工時間及成本減兩成

政府今日（23日）公布《香港鐵路標準》，並成立「鐵路審批組」。路政署署長邱國鼎表示，《香港鐵路標準》引入創新建築機械、技術、物料、裝備及施工規範，以清晰的績效指標為依歸，配合精簡流程，由「鐵路審批組」作為專門審批鐵路圖則的單一窗口，做到開放競爭的同時，可提速提效並降低成本。他提到，首批運用新標準的北環綫，在主線及支線合併施工後，時間及成本有望縮減兩成。

《香港鐵路標準》參考內地、美國及日本等標準

邱國鼎指，香港一直有沿用的鐵路標準，但並非獨立成章，而是分布於不同法例，例如《建築物條例》、《電力條例》、《環評條例》等各部門工程標準和技術指引，此外還有港鐵公司的企業標準。這些散見於不同法規的標準，一直主要參考英國和歐洲的做法；而新的《香港鐵路標準》除全數涵蓋原有標準外，亦參考了內地、美國及日本等各地標準，經本地化後納入其中。

路政署北部都會區鐵路專員葉偉民介紹，《香港鐵路標準》涵蓋土建、結構、建築規劃、施工、鐵路系統、營運及維護等所有範疇。具體應用包括整合設備用房以縮減面積、引入組裝合成（MiC）等創新技術、標準化設備及零部件以降低採購成本、處理跨境線如信號及通訊系統的兼容性，並引入頂尖建築機械如新型隧道鑽掘機及高效能物料。

有望引入新設計顧問或建築公司

邱國鼎指出，推出新標準的目的是提供一套清晰並以績效為本的技術規範，便利業界參與鐵路項目。同時，考慮到以往標準做法下，傳統建築技術及設計方式有既定優勢，難以吸引新的設計顧問或建築公司加入；新標準清晰列明鐵路規範及要求，有望引入更多設計項目承建商、設備供應商甚至營運公司加入競爭。同時，推動香港新鐵路項目提速提效，致力縮短工期及降低成本。

他舉例，以往傳統做法傾向採購英國、歐洲的標準設備及零部件，新標準涵蓋不同規範，容許企業選擇其他物料。「我引入了競爭，如果（英歐）供應商看重香港或者大灣區的市場，甚至我們希望最終變成其中一個世界標準，對方會相應改善其供應鏈，便利本地及大灣區的部件供應。」

邱國鼎提到，北環綫及港深西部鐵路將是首兩條採用《香港鐵路標準》的新建鐵路。其中，港鐵北環綫由原先拆分為主線及支線的興建計劃，改為合併興建並運用新標準，估計能縮短兩年建築時間，節省兩成建築成本；港深西部鐵路則會公開招標，由於新標準涵蓋包括國標在內的不同規範，投標者可以提出「全國標」或其他單一標準的形式，「只要成本夠低、符合要求。」

首次提交圖則審批日數減至30日

另外，新成立的「鐵路審批組」能有效將首次提交圖則的審批日數，由60日縮短至30日；修訂圖則由30日縮短至21日。同時，設立監察和介入機制，如出現嚴重困難，會由助理處長級別人員介入磋商可行的解決方案。他指，審批組亦設有KPI，包括90%申請能在30日內完成首次提交圖則的審批決定，以及90%申請能在21日內完成修訂圖則的審批決定。

記者：趙克平

攝影：葉偉豪