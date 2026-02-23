廉署起訴秘書公司前總監 涉收賄6.7萬元 轉介三客戶予競爭對手

廉政公署今日（23日）落案起訴一名秘書公司前總監，控告她涉嫌收受賄款共逾67,000元，私下將公司三個客戶轉介予競爭對手。被告獲廉署准予保釋，以待星期三（25日）在東區裁判法院答辯。

蘇淑儀，59歲，方圓企業服務集團（香港）有限公司（方圓）前公司秘書部總監，被控六項代理人接受利益罪，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條；以及兩項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A（1）條。

合約價值共40萬元

六項貪污控罪指，被告涉嫌收受卓富德企業服務有限公司一名董事賄款共逾67,000元，私下將上述三個方圓的客戶共40萬元之合約轉介予卓富德；兩項欺詐控罪指，被告涉嫌向上述其中一個客戶訛稱方圓無法為該客戶提供服務，並意圖詐騙而誘使該客戶以共30,000元委聘卓富德提供服務。

方圓是企業服務公司，提供多項公司秘書及合規服務。於2021年3月至2023年12月案發期間，被告收到三個客戶的服務要求，包括擬備年度內部監控檢討報告、起草年報，以及公證和文件加簽服務。方圓在廉署調查案件期間提供全面協助。