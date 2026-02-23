深井豪景花園穿梭巴士涉剷上斜坡撞倒女途人 58歲男司機被控危駕致他人重傷等兩罪

深井去年8月發生交通意外，豪景花園穿梭巴士男司機涉嫌在駕駛期間失控衝上斜坡，並撞倒六旬女途人，男司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件，申請獲裁判官批准，期間被告准以1萬元保釋候訊。

58歲被告彭文亮，報稱非專營巴士司機，被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，以及使用一部載有非保持於可供應用及良好狀態滅火器的車輛共兩罪。

控罪指被告於2025年8月25日，在荃灣青山公路青龍頭段豪景花園第7座外行車道近燈柱，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致黃宝玉身體受嚴重傷害；另於同日同地，在道路上使用上述公共巴士，而該巴士內載有的滅火器並非在可供應用及良好的狀態，即滅火筒失效、過期及已經壓力不足。

案件編號：STCC734/2026

法庭記者：黃巧兒