Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深井豪景花園穿梭巴士涉剷上斜坡撞倒女途人 58歲男司機被控危駕致他人重傷等兩罪

社會
更新時間：15:46 2026-02-23 HKT
發佈時間：15:46 2026-02-23 HKT

深井去年8月發生交通意外，豪景花園穿梭巴士男司機涉嫌在駕駛期間失控衝上斜坡，並撞倒六旬女途人，男司機被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪。案件今早在沙田裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯，辯方申請將案件押後至4月13日再訊，待向控方索取文件，申請獲裁判官批准，期間被告准以1萬元保釋候訊。

58歲被告彭文亮，報稱非專營巴士司機，被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害，以及使用一部載有非保持於可供應用及良好狀態滅火器的車輛共兩罪。

控罪指被告於2025年8月25日，在荃灣青山公路青龍頭段豪景花園第7座外行車道近燈柱，在道路上危險駕駛一輛公共巴士，引致黃宝玉身體受嚴重傷害；另於同日同地，在道路上使用上述公共巴士，而該巴士內載有的滅火器並非在可供應用及良好的狀態，即滅火筒失效、過期及已經壓力不足。

案件編號：STCC734/2026
法庭記者：黃巧兒

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
22小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
7小時前
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
外傭姐姐拆大疊利是片瘋傳！表情由地獄到天堂 最高金額竟有「呢個數」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
4小時前
原審時獲裁定罪脫的劉偉聰遭律政司上訴。蘇正謙攝
35+顛覆案丨12被告上訴 劉偉聰罪脫遭律政司上訴 上訴庭駁回全部上訴維持原判
社會
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
2026-02-22 13:06 HKT
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
8小時前
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
白雪仙獲多位巨星拜年 驚喜同框劉德華、劉松仁 汪明荃曝光世紀飯局合照
影視圈
6小時前