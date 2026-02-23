每日雜誌‧人物誌｜ 嚴師出高徒培育障礙競技「世一」 鍾衍洋耕耘十載推動運動新路

香港障礙競技運動員揚威世界賽，成為「世一」，鍾衍洋（阿洋）作為教練功不可沒。阿洋自小患血液病，與運動絕緣，至9歲切除脾臟，手術疤痕成為他開展運動人生的印記。10年前，他迷上障礙競技，自行操練，再四處比賽摸索前路，盼為香港青少年提供機會，決定開班授徒，並於疫情期間成立總會。在學生眼中，阿洋是嚴師，他認為「身教」十分重要，去年受肩傷仍堅持比賽，只為成為學生的榜樣，讓他們學會嚴以律己、不易放棄的體育精神。耕耘10年，他感恩自己努力堅持，盼繼續與團隊和學生同行，推動障礙競技運動發展。

香港運動員黃敏婷在世界障礙競技錦標賽奪冠，鍾衍洋作為教練功不可沒。 受訪者提供

鍾衍洋參加「北京UIPM障礙跑世界錦標賽2025」。 受訪者提供

去年，香港運動員黃敏婷在世界障礙競技錦標賽奪冠，為香港摘下該項運動首面國際級獎牌。「世一」背後，鍾衍洋作為教練，功不可沒，更在台下喜極而泣，「很開心，感覺苦盡甘來。」

場上一分鐘，場下十年功。阿洋指出，外國流行障礙競技運動多年，10多年前看到相關電視節目，已被深深吸引，隨後和一位健身室老闆摸索訓練方法，「我們一起胡亂鑽牆砌架，左爬右爬。」後來，二人合作開設一個小型訓練場地，成為首批在香港訓練障礙競技的運動員。他指出，障礙競技是個人運動，一分耕耘，一分收穫，紀律尤其重要；他畏高，但好勝心強，越害怕的事，越想克服，「這項運動考驗我所有弱項。」

盼為青少提供機會 開班授徒

兒時的阿洋與運動絕緣。他自小患有血液病，4歲開始進出醫院輸血。他不時暈倒或發高燒，亦因病連帶有膽石和哮喘等問題，「我無法上體育課，學校和媽媽都怕我出事。」至9歲，他切除脾臟，手術的疤痕成為他開展運動人生的印記。阿洋深明自己已錯過發展運動的黃金期，但小四開始打乒乓球，至中學再涉足籃球、排球及田徑，後來更跟隨師兄到舊式鐵館健身，參與香港臥推舉錦標賽。

自行訓練逾年，阿洋開始參加障礙競技比賽小試牛刀。疫情前，他到澳洲參賽，看到許多外國孩子在場上飛躍，相當耀眼。他指，外國選手能力高，也不畏高，更會爬上高架上觀賞比賽，全因他們從小開始練習，已習慣離地做動作，甚至享受高度，令他思考在香港發展障礙競技運動的潛力，「本地或許也有一群有潛質的小朋友，只是未有機會。」

及後他飛越全球征戰，組成志同道合的團隊，籌備開設訓練場館，並於2023年成立中國香港障礙競技總會。阿洋直言，疫情期間創業的風險甚高，客人要戴口罩做運動，而家長不認識新興運動，亦是痛點；有家長認為子女接受訓練，是「受苦」大於「玩樂」，與其教學理念不相符，「教練不是保母。我是教育和訓練學生，而不是提供娛樂。」他認為，教育要兼顧管教，而障礙競技有危險性，小朋友必須認真。

去年，鍾衍洋受邀到德國參加世界邀請賽。 受訪者提供

學生眼中嚴師 「身教很重要」

在其眼中，「身教」十分重要，教練必須肩負教育責任，而非單純靠教學來賺錢，「我叫學生做的，我也能做到。」他指，當學生漸長、能力超越他是正常事，但應能繼續在其身上學到嚴以律己、不易放棄的體育精神。他形容，整個人生也在教學，作為學生的榜樣，堅持不紋身、不染髮、不喝酒，更遑論吸煙，「這是我對自己的承諾。」言行舉止之外，他認真看待運動發展，比賽由事前準備和作息，到賽後檢討，也十分認真，「做好每一步。」

運動員難免傷患，阿洋去年受肩傷後堅持比賽，只為成為學生的榜樣。他指，多年一直累積不同傷患，去年3月臨近比賽期，他在練習時捉緊吊環後轉身，卻未有及時放手，導致右邊二頭肌近乎完全撕裂，左邊的也75%撕裂，「把肩膀360度扭了一圈，我聽到『啪』一聲，就知道很嚴重。」比賽前夕，大部分瘀血還未散去，雙手難以發力，他直言，當時內心不斷掙扎應否繼續比賽，「有其他教練勸喻我退賽，直言比賽是『玩命』。」

負傷堅持比賽 盡力無悔

但是，當時有一批新人加入訓練，他決定透過比賽「身教」，「小朋友必然想看到教練的表現，如果我能力做得到，或許能在比賽中教懂他們一些東西。」他堅持上場，熬過首輪比賽後已經要敷冰治療，「我知道自己不可能再去下一場比賽。」結果翌日上陣，阿洋在第一關出局，但他無悔，皆因團隊和學生也看到他盡了全力。後來，有位學生在校內作文，選他為「我最喜歡的老師」，把他負傷上陣的經歷寫出來，「感染到小朋友，我就覺得值得。」

香港障礙競技運動員稱霸「中國斯巴達百米障礙精英邀請賽」，分別取得女子組冠軍及男子青少年組金、銀牌。 受訪者提供

堅定的教學方法，為阿洋收穫一個又一個學生，由疫情前只有2位穩定的學生，至現時已經有近40位學生和8位教練。其愛徒Kevin Shah，是在香港出生的美國人，自9歲開始跟練，今年已經16歲，「看着他小時候帶點脾氣，到現時長有鬍子，還比我高。」2022年，Kevin征戰澳洲勇奪冠軍，阿洋直言十分開心，當場振臂高呼。現時Kevin就讀高中，放學後會主動到場館協助教班，令阿洋十分窩心，「我不止是教出一個運動員，而是教到一個懂性的人。」

鍾衍洋愛徒Kevin Shah（左三），自9歲開始跟練，今年已經16歲。 受訪者提供

他形容自己是「嚴父」，即使學生現時怕他，仍盼長大後會明白他的苦心，「他們知道一個人真心為自己好，便會尊重你、放下情感，投入在運動裏。」

回顧10年耕耘，阿洋感恩自己努力堅持，盼繼續與團隊和學生同行，推動障礙競技運動發展，「不放棄，你未必一定贏，但一定不會輸。」

總會現時有近40位學生和8位教練。 受訪者提供

獲聘韓國國家隊教練 大開眼界獲益良多

除了香港運動員培訓，鍾衍洋近月成為韓國現代五項國家隊教練，獲益良多。

韓國運動員在剛過去的兩屆奧運，分別勇奪現代五項男子個人銅牌及女子個人銅牌。鍾衍洋指，數個月前總會收到招募電郵，嘗試應徵，至年初喜獲聘用，為自己帶來新挑戰。農曆年前，阿洋到韓國參與及帶領5日訓練營，見識到世界級全職運動員的水平和壓力，「運動員希望得到即時回饋，我的教學要更精準。」他又指，由於運動員要兼顧另外4項運動，其教學時間要拿捏準確，「對比在香港執教，準備工作完全不同，是十分寶貴的經驗。」

奔波勞碌 欣賞當地團隊文化

除了調整教學方法，阿洋坦言，其心理及體能也要重新適應。他分享，早前首爾氣溫低至攝氏負10度以下，團隊為了避寒，決定前往較暖的城市訓練，「我從香港飛4小時到韓國，再於機場乘5小時車到該城市，單是坐車已經腰痛！」他又說，兒時除了割除脾臟，亦因病失去膽囊，使其免疫力較差，不能吃太油膩和刺激性的食物，「在韓國水土不服。」

然而，他十分欣賞當地的團隊文化。訓練以外，教練團和運動員總會在午飯和晚飯時聚餐，更在訓練營期間，安排觀光行程，「訓練很辛苦，但大夥兒一同了解當地文化，是新鮮的經驗。」

「障礙跑」取代馬術 躋身「現代五項」

障礙競技運動紅遍全球，而「障礙跑」（Obstacle Run）將取代馬術，與劍擊、射擊、賽跑及游泳，在2028年洛杉磯奧運會組成全新的「現代五項」。

坊間有各式各樣的障礙跑競賽，鍾衍洋指，未來2028年奧運會的規格，是在80至100米的直線賽道中，設置10至12個障礙。他形容，部分是「必有」的核心障礙，餘下則由奧委會在一系列既定的障礙中挑選。至於外國電視節目中的「忍者競賽」，比賽賽道更多元化，選手要鬥智鬥力，難度更高。

據他留意，坊間開始流行長距離賽，如「斯巴達障礙賽」（The Spartan Race）結合障礙和越野跑，選手可以靠跑步追回障礙賽落後的時間，另有比賽採用扣分制，提升障礙賽的分數比重，假設10個障礙設有3次「失手」機會，未能完成的選手則不獲計算完賽時間。

記者：仇凱瑭