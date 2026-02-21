宏福苑安置︱麥美娟 : 宏志閣需維修設施 最快3至4個月後才可讓居民回家

大埔宏福苑五級大火距今近3個月，政府今日（21日）公布宏福苑的長遠安置方案，將收購宏福苑受大火影響的7座大廈，惟不會包括未受波及的宏志閣業權，民政及青年事務局局長麥美娟表示，大埔宏福苑的宏志閣仍有一系列工作正在處理，包括大廈水電、消防及電梯等公用設施需要維修。

最快3至4個月後才能讓宏志閣居民返回單位

她說合安管理有限公司將於短期內到場視察，並尋找承辦商處理有關工作，預計最快3至4個月後，才能夠讓宏志閣的居民返回單位。

麥美娟指合安管理有限公司將於短期內到場視察，並尋找承辦商處理有關工作，預計最快3至4個月後才能夠讓宏志閣的居民返回單位。

麥美娟預計最快3至4個月後才能夠讓宏志閣的居民返回單位。汪旭峰攝

麥美娟下午於社交平台發文，指政府1月中透過「一戶一社工」派發問卷，調查結果顯示，絕大多數業主期望盡快落實長遠居住安排，超過7成考慮接受政府收購業權。政府公布將收購受大火影響的7座大廈，未補地價單位每呎8000元、已補地價單位每呎10500元。現階段方案暫不適用於未受波及的宏志閣，除非居民達成高度共識，同意向政府出售業權。

她指此方案堅持情理法兼備，充分尊重居民意願，同時兼顧公平、高效運用公共資源，並提供彈性選擇，讓居民按自身需要規劃未來。政府會安排解說隊講解詳情，民青局亦會聯同各部門加入解說專組，全程支援、解答疑難，與居民並肩同行。

宏福苑大火後，她曾探訪受影響居民，深深明白大家最期盼的就是早日安頓。安居即安心，希望今日的方案能讓居民重獲穩定與安心。



