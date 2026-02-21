Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

男友油麻地酒店內暴斃 同住女子涉販運危險藥物等2罪還押5.18再訊

社會
油麻地潘多拉酒店的男住客昨天疑被揭在房內昏迷，同住的女朋友報案求助後，警方在房內發現毒品及吸食的器具等，男住客送院後不治亡，女朋友被控危險藥物的販運等2罪。案件今早在九龍城裁判法院首次提堂，控方申請將案件押後至5月18日再訊，待向律政司索取法律意見，獲裁判官曾宗堯批准，拒絕辯方保釋申請，期間被告須還押候訊。

52歲被告黃慧慧，報稱無業，被控危險藥物的販運及管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具2罪。控罪指，她2026年2月20日，在香港油麻地彌敦道金漢大廈潘多拉酒店某室內非法販運危險藥物；另於同日同地，管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具，即兩支玻璃管及五支吸管。

案件編號：KCCC 520/2026
法庭記者：黃巧兒
 

