今年逾20公司上市 港股1月日均成交2700億 許正宇歸功「三心」精神

財經事務及庫務局局長許正宇今早(21日)在電台節目表示，今年初已有20多家公司上市，集資額超過百億港元，另有超過480家企業正在排隊，當中包括10家國際企業。同時，一月份股票市場的平均每日成交額高達2700多億，單日更曾超過3000億。

金融成績斐然 歸功於「三心」

許正宇表示，港股相關成績絕非偶然，是社會各界包括政府及金融機構努力的成果。他歸功於「三心」，第一是信心，國家的發展帶來最大底氣；第二是要有決心，一國兩制給予巨大優勢和機遇；最後是要有恆心，即使別人說什麼，也要默默地、積極地做對的事。

對接國家戰略 善用三大優勢

談及國家「十四五」規劃提出的建立金融強國目標，許正宇認為香港的核心價值在於其「國際性」、用好「區域發展優勢」和「服務實體經濟」的能力。

建綜合金融中心 平衡開放與安全

面對複雜的地緣政治，如何在開放與安全之間取得平衡，許正宇認為關鍵在於將香港打造成一個「綜合性」的國際金融中心。

他以倫敦金屬交易所認可香港為倉儲遞交港為例，在短短一年間，已有15個倉庫落戶，儲存超過兩萬噸有色金屬。這證明香港能透過金融服務實體經濟，並帶動倉儲、物流等其他產業，使香港持續「被全球投資者所需要」，提升香港國際金融中心的地位。

黃金成新引擎 港擔當「市場組織者」角色

政府銳意將香港打造成國際黃金中心及區域黃金儲存樞紐。許正宇解釋，這並非預測金價走勢，而是擔當「市場組織者」的角色。香港的獨特優勢在於「一國兩制」，背靠國家這個最大經濟體，本身已是巨大的商品需求來源。香港海陸空聯通，物流業發達，即使倉儲成本較高，但只要搭建好平台，當時機來臨時便能把握機遇。現時的目標是將黃金的供需兩方在香港體現出來。

