粵車南下｜接獲及處理3000宗申請 陳美寶：目標冀擴至更多適合城市

自「粵車南下」措施於去年底推行以來，市民反應熱烈。運輸及物流局局長陳美寶表示指出，截至目前，機場轉機停車場已有超過7000宗帳戶申請，使用人次逾2500；而進入市區的措施，運輸署已接獲及處理3000宗申請，當中1700名申請者已預訂或來港，超過一半的粵車司機表示會留港住宿一至兩晚，符合現時新旅遊的體現。

運輸及物流局局長陳美寶今早(21日)在電台節目上表示，在內地農曆新年九天長假期間，600個已預約及出行，周末及周日的預約名額接近100。平日而言，本港如有體育活動或展覽等，粵車入市區的數目相對較多。

配額暫維持每日百個 與廣東省密切溝通

目前「粵車南下」進入市區的配額為每日100個。陳美寶表示，當局正密切留意每日的預訂情況，現階段希望透過每日約100個配額作總量管控，並做好分流。

至於會否增加如深圳灣口岸等關口都容許粵車進入本港，陳美寶表示，與廣東省商討時會小心密切溝通，做好互惠相向奔赴，未來目標會朝向增加更多適合的城市數目。

駕駛者大致守法 違規個案已妥善處理

對於外界關注兩地駕駛習慣差異帶來的道路安全問題，陳美寶強調，措施推出至今，整體情況合規合法，初期只有零星的個案，未有顯見的意外或事故，例如有司機使用自動駕駛系統，當局已即時跟進，透過電子警告通知司機，並在有需要時暫停其申請資格，直至車輛完成檢驗並符合香港規定為止。所有個案均已得到妥善及適時的處理。

此外，針對「粵車南下」車輛的「黑玻璃」（不透光車窗）標準引起社會討論，政府正重新檢視香港的車輛構造標準。陳美寶表示，當局正搜集世界各地包括內地的標準，並考慮到科技發展，如電子倒後鏡等，現時正是一個良好的契機進行檢視，研究結果預計今年內會與立法會相關委員會分享。

三隧分流見成效 長遠研究第四隧可行性

陳美寶說，自推出三隧分流後，效果理想，合符預期。成功將紅隧的車流分流至西隧，紓緩了過往的擠塞情況。同時當局也在西隧進行擴容的工作，令車輛減少交叉駕駛。2025年過海隧道整體交通比2024年增長2%，較過去平均增長0.9%有明顯的增幅以開放態度研究擴大過海交通基建容量的方案。

對於第四條過海隧道，陳美寶指出現正循幾個方向研究，坊間有意見提出大嶼山連接港島西的走線，或在新界東及將軍澳一帶開拓東面走線，亦有意見指擴建紅隧等中九龍路線的可行性。

相關新聞：

粵車南下｜陳美寶指反應符合預期 平日配額仍有空間 用好目前配額就有基礎再增加

運輸策略藍圖｜議員關注第四條過海隧道規劃 陳美寶：將檢視坊間倡議的走線

粵車南下︱陳美寶：預約數目符合預期 上半年內諮詢持份者 研鬆綁車窗玻璃透光度

粵車南下︱車窗黑玻璃惹衝擊 電動車代理指內地早已普及：如同「外星襲地球」 本港文明落後至少30年