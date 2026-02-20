潮玩嘉年華匯聚本地原創IP 花車首停維園 本地設計師盼獲更多支持

由香港品牌玩具協會主辦、文創處贊助、康文署提供場地支持的「香港潮玩嘉年華」，今日（20日）起一連12日於銅鑼灣維園南亭廣場舉行。現場設有多個本地人氣IP玩偶供市民「打卡」拍照，更有巡遊花車首次停駐展出；逢星期六、日更設有兩大互動攤位遊戲，市民完成挑戰後可獲限定IP賀年揮春。

「潮流玩具花車」首停泊維園

是次嘉年華匯聚三大潮玩陣容，除「香港潮玩盛世展」中12個原創IP公仔及7隻4米高的本地原創IP充氣公仔外，已完成第二階段花車巡遊的「香港潮流玩具花車」亦首次停泊維園，供市民近距離拍照留念。

冀更多潛力香港IP被看見

署理文創產業專員葉敏儀於開幕禮致辭時表示，「香港潮玩嘉年華」作為潮玩系列的壓軸活動，既是階段性成果的呈現，亦成功匯聚香港的創意能量。她指出，文創處一直支持本地設計師將靈感轉化為具國際視野的原創IP。隨着活動進入最後階段，她很高興能藉此全方位展現香港創意產業的多元面貌，進一步激發跨界合作與創新思維，推動文創產業邁向更專業、更國際化的發展，讓世界透過潮玩切身感受香港躍動不息的創意脈搏。

香港品牌玩具協會副會長伍鑑津表示，很高興能與各界攜手打造是次嘉年華，匯聚眾多本地優秀設計師與IP，共同展現香港潮玩產業的蓬勃生態。他希望透過嘉年華讓更多具潛力的香港IP被看見、被認識、被喜愛，同時強化香港在國際潮玩領域的影響力，為本地創作人搭建與全球市場接軌的橋樑，讓香港創意故事在世界舞台上發光發亮。

伍鑑津認為，現時潮玩產業具備多項有利發展條件，包括大眾對IP的認受性提升，以及本地IP設計趨向「貼地」與「貼心」，除造型可愛精美外，更融入情緒價值與情感表達，讓消費者在壓力大時可藉此獲得情緒紓緩。「未來當大家更接受新事物，不一定靚先可以成為受歡迎IP，大家可以認識當中深層意義，所以這個趨勢我們覺得很樂觀。希望大家給更多機會設計師，大家付款買玩具支持他們，整個行業才會發展得好。」

設計師盼政府合作「本地優先」

以充氣公仔形式展出作品「Siu Ming The Reader」的設計師Kila Cheung表示，該作品自2013、14年創作，並以自己為原型。他很高興能在本地以高達7米的造型展示出來，「今次是一個好好機會，讓香港不同朋友可以展出自己的作品，亦讓更多人認識，知道原來我們有好多設計師嘗試做自己的原創作品」。他憶述，剛開始創作時「極度困難」，因為相比起大品牌，本地原創乏人問津，直至近年才多了香港人逐漸關注，「開始有自己人識欣賞，開始感受到支持。大家留意到其商業、藝術及文化價值，無疑增加對我們的支持。」

談及與其他市場的比較，Kila Cheung稱香港具備地理優勢，生產上相當便利，而泰國、台灣等市場則接受能力較高，部分地區年輕人對新事物接受能力強、包容多元性大，即使相對小眾的品牌，亦能引發興趣，這對創作者頗為鼓舞。

另一位同樣以充氣公仔展出作品「UNI」的新晉設計師Kirsten Lie表示，雖然入行僅兩年，但作品有幸即將在法國、愛爾蘭、捷克等地推出。「今次很開心可以在本地展出，讓大家知道其實我們是本地設計。雖然你們在外國旅行可以買到，但其實背後是一群香港人將不同文化融合在一起創作作品」。她認為香港人的設計很有特色，亦蘊含香港精神，期望政府能提供更多機會予本地原創角色，有任何合作可優先考慮本地創作，同時希望原創IP圈能百花齊放。

記者：何姵妤

攝影：何君健