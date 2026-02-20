農曆新年天氣︱有紀錄以來最暖除夕 冬季氣溫顯著較高 天文台拆解背後原因

剛過去的歲晚與農曆新年假期，影響華南的東北季候風偏弱。天文台今日（20日）發表網誌，指本港農曆新年前夕相當溫暖，更錄得最高氣溫27.9°C，是有記錄以來除夕最高紀錄，而整個冬季氣溫亦較正常高。

天文台指，剛過去的情人節、年廿八及除夕（2月14日至16日），廣東沿岸風勢微弱，陽光充沛，天氣相當溫暖。天文台於這3天錄得最高氣溫25.8°C、26.9°C及27.9°C，分別是自1884年有記錄以來第三暖的情人節、其中一個最暖的年廿八，以及最暖除夕。隨一道冷鋒於年初一（2月17日）初時橫過廣東沿岸，受與其相關的東北季候風及雲帶影響，當日日間本港大部分地區氣溫較前一日的除夕低7至9°C。雖然年初二和年初三早上仍然較涼，市區最低氣溫在17、18°C左右，但日間天色大致良好，最高氣溫亦有22、23°C。

香港冬季氣溫呈長期上升

回顧今個冬季，2025年12月至2026年2月中旬香港平均氣溫較正常高，而雨量較正常少。天文台表示在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有顯著的長期上升趨勢，大大提高了近年冬季氣溫出現「正常至偏高」的機率。

天文台又解釋，在12月至2月中旬的大部分時間，華中上空約5至10公里高度的大氣中高層維持著比氣候平均更強的反氣旋環流，有利下沉氣流維持，令雲量減少，地表獲得的太陽輻射因而偏多，因此即使有冷空氣自西伯利亞出發，經華北向南擴散至華中和華南，在南下過程中亦會因長時間受日照加熱而增溫。因此，今年冬季由於華中及華南地區整體偏暖，最終導致冬季季候風在抵達華南沿岸時，強度因中途回暖而相對減弱。不過其較為乾燥的特性仍然得以保留，導致華南沿岸地區今年冬季整體雨量偏少。

2月菲東海域形成熱帶風暴不常見

另外，天文台指出，在2月上旬至中旬，菲律賓以東海域的大氣低層出現了氣旋式環流，有利一個低壓區於2月4日在該區發展，最終增強為熱帶風暴「西望洋」。盡管西北太平洋是全球熱帶氣旋最活躍的洋盆，但在2月期間，西北太平洋的熱帶氣旋活動通常處於氣候學上的最低值。因此，2月份有熱帶風暴在菲律賓以東海域形成的情況並不常見。翻查紀錄顯示，自1961年以來僅有4個熱帶風暴於2月期間在菲律賓以東海域形成。

華南入春 冷暖交替頻繁

天文台表示，隨東北季候風緩和，風勢轉為微弱，預料今日（20日）至周末期間部分時間有陽光及溫暖，最高氣溫回升達26°C左右。一股偏東氣流會在下周初至中期持續影響廣東沿岸，本港雲量將會增多及有微雨，天氣潮濕，周一（23日）風勢較大，日間氣溫稍低。剛過去的年初二（2月18日）適逢二十四節氣中的「雨水」，標誌著雨水增多的時候來臨。根據現時預測，一道低壓槽會在下周後期影響華南，該區會受驟雨甚或雷暴影響，但現時電腦模式預測的雨區範圍、雨量以至是否有雷暴發生仍有分歧。隨華南步入春季，冷暖氣流交替頻繁。