月全食2026︱3.3元宵節香港有「血月」睇！附最佳觀賞地點/時間/網上直播連結

月全食｜香港將於2026年3月3日（元宵節，正月十五）傍晚迎來月全食天文現象，市民更有機會以肉眼直擊「血月」奇景！下文為您精心整理月全食觀賞懶人包，即睇時間表、最佳觀賞位置及網上直播詳情！

香港上空將於2026年3月3日（星期二）傍晚出現月全食，若天氣情況許可，市民屆時可以肉眼直接觀賞整個過程。是次月食會在月出前開始，因此月亮將會「帶食而出」。

當日月出時間為下午6時22分，月出前部分月球已進入地球本影。至下午7時04分，月球將完全進入地球本影，即「食既」，月全食正式開始。其後「食甚」時間為下午7時34分，屆時月球中心和地球影子中心最為接近。

月全食階段歷時59分鐘，至下午8時03分「生光」，月球開始離開地球本影。期間月亮並不會完全消失，而是會呈現暗淡的紅銅色，亦即俗稱的「血月」。整個過程會在下午10時25分「半影食終」時完全完結。

詳細時間表：

日期 時間 現象 仰角 方向（方位角） 3月3日（星期二） 下午4時43分 半影食始 地平線以下 在香港看不到 下午5時50分 初虧 地平線以下 在香港看不到 下午6時22分 月出 -1度 東（83度） 下午7時04分 食既 9度 東（87度） 下午7時34分 食甚 15度 東（90度） 下午8時03分 生光 22度 東（93度） 下午9時18分 復圓 38度 東（101度） 下午10時25分 半影食終 53度 東南偏東（112度）

若天氣情況許可，市民可以肉眼直接觀賞月全食過程。

市民有機會觀賞到「血月」。

觀賞本次月食的最佳位置，是任何面向東方而沒有障礙物的地點。

若市民希望安坐家中觀賞，可於3月3日晚上透過香港天文台、香港太空館、嗇色園主辦可觀自然教育中心暨天文館、保良局顏寶鈴書院和香港青年協會創意教育組的聯合網上直播網頁觀賞是次月食過程。

有關3月3日的最新天氣情況及天文觀測條件，可參閱香港天文台的「九天天氣預報」及「天文觀測天氣資訊」網頁。

圖為2021年維港上空出現月全食。

地球在背著太陽的方向會產生一道陰影，稱為「地影」。地影可分為「本影」和「半影」兩部分。本影是指完全沒有太陽光直射的區域，而半影則仍會受到部分太陽光照射。當月球環繞地球運行的軌跡有時會進入地影，便會產生月食現象。

若月球整個月體都進入本影，便會發生「月全食」；若只有部分進入，則為「月偏食」。這兩者均屬本影月食。另外，有時月球只會進入半影區，形成「半影月食」，屆時月亮僅會稍微變暗。

在月全食期間，由於太陽光會穿過地球大氣層時，光線受到折射並投射到月球表面，使月面呈現紅銅色，因此月亮並不會完全消失。

月食時太陽、月球和地球的相對位置。天文台網站圖片

完整的月食過程可細分為七個階段：

半影食始：月球剛接觸到地球半影。 初虧：月球接觸到本影，偏食階段開始。 食既：月球完全進入本影，全食階段開始。 食甚：月球中心最接近地影中心。 生光：月球開始離開本影，全食階段結束。 復圓：月球完全離開本影，偏食階段結束。 半影食終：月球完全離開半影，整個月食過程結束。

三種月食的過程。天文台網站圖片

根據香港天文台資料，下一次在香港可以觀看到的月食，將是2027年2月21日出現的半影月食。而下一次月全食則需等到2028年12月31日。

日 期 月 食 種 類 2025 年 9 月 7 日 月 全 食 2026 年 3 月 3 日 月 全 食 2027 年 2 月 21 日 半 影 月 食 2027 年 7 月 18 日 半 影 月 食 2028 年 7 月 6 日 月 偏 食 2028 年 12 月 31 日 月 全 食 2029 年 12 月 21 日 月 全 食

