報販協會倡延後全煙害警示包裝實施日期 反對再加煙草稅

政府原計劃於2027年第二季同步推行「全煙害警示包裝」與「完稅標籤制度」。報販業界表示，鑑於標籤制度細節及如何執行尚未確定，前線零售亦需時間清貨，報販業界建議將兩項措施一併延後至最早2028年第一季才全面同步落實，並給予不少於12個月寬限期，以免中間出現「真空期」，淪為私煙集團瘋狂斂財的黃金機會。另外，業界亦反對再進一步加煙稅。

報販協會：「全煙害警示包裝」減低市民分辨白牌煙能力

香港報販協會今日（20日）舉行記者會，主席林長富表示，原則上支持兩項措施同步實施，但「全煙害警示包裝」要求所有煙草產品外觀劃一，除去品牌獨有的防偽特徵及設計，大幅減低前線銷售及消費者分辦完稅煙及白牌煙的能力；亦變相降低了私煙的製作門檻及成本，私煙黨無須再花錢模仿品牌，只需用最低成本印製統一的包裝盒便可魚目混珠。

林長富又指，在「完稅標籤制度」下，完稅煙包裝會印有海關的二維碼及防偽特徵，惟目前海關仍未敲定完稅標籤的大小及擺放位置。由於法例落實時間在即，林長富透露，海關指設計檢查二維碼用的手機應用程式研發需時，現階段考慮在全港每區設置專用的檢測儀器，讓商販及消費者帶煙到特定地點檢驗。不過業界質疑在買賣香煙交易後，無法第一時間檢驗，若買家買煙後復返稱有關煙品未完稅要求退款，可能造成糾紛。

林長富強調，政府當初構思兩項措施同步推行，正是考慮到單靠全煙害警示包裝無法辨識真偽，必須配合標籤制度方可執法。他直言，若果沒有「完稅標籤制度」的支持，「全煙害警示包裝」將是私煙集團最樂見的政策，因海關人員的執法難度將倍增，市面上的白牌煙或假煙將更難被發現，最終零售商、消費者、政府庫房都是受害者的「三輸」局面。

前線報販憂統一包裝後 私煙泛濫損公平經營

林長富擔心，消費者為求買得安心，會索性轉去連鎖便利店買煙。南山邨報販楊敏強指，「我們報販日日緊守崗位，反而要受假煙湧現及消費者走晒雙重打擊，太不公道。 」他又提到，當所有包裝一模一樣，買了私煙後擺放出來，跟旁邊的真煙一模一樣，「都不怕被人看到是在吃私煙。」

林長富建議海關及政府有關部門，延後有關政策至最早2028年第一季正式落實，同時提供不少於12個月寬限期。

另外，近日有團體倡議在新一份《財政預算案》再次調高煙草稅，報販業界引述海關近日公布的2025年工作回顧指，部門去年執法的案件中，私煙罪行佔了四分三，拘捕 28580人，相當於每日拘捕78人，數字不僅反映走私活動猖獗，更顯示海關的執法資源正被私煙問題大幅佔據。令人憂慮的是，儘管海關竭力打擊私煙，疲於奔命，但全港各區零售點仍可輕易購得售價遠低於煙草稅的非法白牌煙，業界不認同目前是加煙草稅的好時機。

記者：趙克平